Максименко: «День рождения „Спартака“ станет особенной мотивацией»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко заявил, что день рождения клуба добавит мотивации футболистам команды в завтрашнем матче 24-го тура РПЛ против «Енисея».

Два дня назад ФК «Спартак» отпраздновал свой 97-й день рождения.

День рождения станет особенной мотивацией перед завтрашней игрой, также не помешает некоторая разгрузка перед игрой. Самым ярким событием для себя в клубе выделил бы последнее чемпионство команды.

Несмотря на музыку на арене во время тренировки, никакой расслабленности перед игрой нет из-за положения в турнирной таблице. Слабых команд в чемпионате нет, будет тяжело, но постараемся выиграть и забить побольше мячей.