ГлавнаяНовости

Максименко: «День рождения „Спартака“ станет особенной мотивацией»

20 апреля 2019, 19:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Максименко заявил, что день рождения клуба добавит мотивации футболистам команды в завтрашнем матче 24-го тура РПЛ против «Енисея».

Два дня назад ФК «Спартак» отпраздновал свой 97-й день рождения.

День рождения станет особенной мотивацией перед завтрашней игрой, также не помешает некоторая разгрузка перед игрой. Самым ярким событием для себя в клубе выделил бы последнее чемпионство команды.

Несмотря на музыку на арене во время тренировки, никакой расслабленности перед игрой нет из-за положения в турнирной таблице. Слабых команд в чемпионате нет, будет тяжело, но постараемся выиграть и забить побольше мячей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии1
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100