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Аршавин: «Семак может остаться в „Зените“ на долгие годы»

20 апреля 2019, 18:40

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался в поддержку главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

Считаю, что его нужно было назначать еще после Виллаша-Боаша, но тогда пришел Луческу, а затем Манчини. Он нормальный специалист, который знает футбол и разбирается в нем, много лет был помощником в «Зените». Есть объективные причины, почему команда играет не суперски: перебор центральных полузащитников, нет крайних игроков, многие травмированы.

Семак выжимает максимум из того, что есть. Я его полностью поддерживаю и считаю, что он на долгие годы может остаться в клубе.

«Зенит» после 23 туров лидирует в таблице РПЛ. В последнем матче команда разгромила «Анжи» (5:0). 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
20 апреля в 20:04
Поздно, Андрюша! Бакланы сОккеровские уже давно решили выгнать Серёгу в УФУ !
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   108 / 959
20 апреля в 19:52
за что коммент зажали в троллинг?
drug01
drug01
   117 / 959
20 апреля в 19:37
Удачи!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
20 апреля в 18:58
Сначала надо выиграть чемпионат, а там как карта ляжет. Гыгыгы
Гуливер
Гуливер
   936 / 959
20 апреля в 18:55
Так и есть Семак наш Русский тренер!
cska1948
cska1948
   93 / 959
20 апреля в 18:52
Да пусть остаётся, Андрей зря не скажет.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   108 / 959
20 апреля в 18:50
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 959
    20 апреля в 18:45
    Шава как всегда прав...
    порт
    порт
       275 / 959
    20 апреля в 18:45
    Да наверное рановато было бы назначить его тренером сразу после Боаша. Нужно было потренироваться на кошках, верней в Уфе.
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