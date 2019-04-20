Аршавин: «Семак может остаться в „Зените“ на долгие годы»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался в поддержку главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

Считаю, что его нужно было назначать еще после Виллаша-Боаша, но тогда пришел Луческу, а затем Манчини. Он нормальный специалист, который знает футбол и разбирается в нем, много лет был помощником в «Зените». Есть объективные причины, почему команда играет не суперски: перебор центральных полузащитников, нет крайних игроков, многие травмированы.

Семак выжимает максимум из того, что есть. Я его полностью поддерживаю и считаю, что он на долгие годы может остаться в клубе.