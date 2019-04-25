«Аякс» заставил новичка много раз писать «„Аякс“ - лучший клуб страны»

25 апреля 2019, 09:52

«Аякс» объявил о трансфере 19-летнего голкипера «Эммена» Келя Шерпена. Футболист заключил с амстердамском клубом четырехлетний контракт и присоединится к новой команде летом.

Клуб опубликовал шуточное видео. Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван Дер Сар и спортивный директор Марк Овермарс подвергли новичка необычному наказанию - заставили множество раз написать на листах бумаги фразу «„Аякс“ - лучший клуб в Нидерландах».

По информации местных СМИ , ранее Шерпен в соцсетях расхваливал «Фейеноорд» и говорил, что он лучше «Аякса».

'Ajax is de mooiste club van Nederland' 🗒🖊 pic.twitter.com/UusaaWT8mG — AFC Ajax (@AFCAjax) 24 апреля 2019 г.

Ранее «Аякс» также подписал молодого защитника.