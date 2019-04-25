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«Аякс» заставил новичка много раз писать «„Аякс“ - лучший клуб страны»

25 апреля 2019, 09:52

«Аякс» объявил о трансфере 19-летнего голкипера «Эммена» Келя Шерпена. Футболист заключил с амстердамском клубом четырехлетний контракт и присоединится к новой команде летом.

Клуб опубликовал шуточное видео. Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван Дер Сар и спортивный директор Марк Овермарс подвергли новичка необычному наказанию - заставили множество раз написать на листах бумаги фразу «„Аякс“ - лучший клуб в Нидерландах».

По информации местных СМИ, ранее Шерпен в соцсетях расхваливал «Фейеноорд» и говорил, что он лучше «Аякса».

Ранее «Аякс» также подписал молодого защитника.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   451 / 954
25 апреля в 10:56
эх, какие директоры у аякса
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
25 апреля в 10:23
нормальный такой челллендж ))
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
25 апреля в 10:08
Аякс как одна большая,семья.
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
25 апреля в 09:56
смешно, но Феенорд ведь лучше! гыгы
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