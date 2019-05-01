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«Барселона» - «Ливерпуль»: Фирмино остался вне состава

01 мая 2019, 20:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». Как и ожидалось, нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино в состав не попал.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Роберто, Видаль, Бускетс, Ракитич, Коутиньо, Месси, Суарес.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Гомес, Кейта, Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Мане, Салах.

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
   54 / 954
01 мая в 21:44
Состав у ливерки на порядок слабее.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Брулин
   161 / 954
01 мая в 21:38
Сегодня днем просто читал, что он типа не сыграет в этом матче.
Ну и не увидев в составе, подумал, что выбыл из за травмы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
01 мая в 21:38
хучу видеть в три раза больше ударов по воротам и в три раза больше голов ,ну и точность передач 85+ ,качества хочу
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
01 мая в 21:37
Удачи Барселоне!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
01 мая в 21:35
Пусть победит сильнейший
Брулин
Брулин ответил Летучий-Голландец.
   29 / 954
01 мая в 21:23
Барселоне удачи!) Надеюсь увидим сегодня красивый футбол в исполнении обеих команд. Ну и Бобби конечно большая потеря для Ливерпуля.. здоровья ему.
Бобби на замену выйдет
obana777
obana777
   240 / 954
01 мая в 21:21
Красивой битвы обоим! Пусть победит сильнейший.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
01 мая в 21:21
Скорее Мане будет играть в центре нападени ,а Кейта переместиться на левый фланг.
kust07
kust07
   83 / 954
01 мая в 21:20
бухал скорее всего
Брулин
Брулин
   29 / 954
01 мая в 21:20
Давно болею за Барсу, но сегодня хочу увидеть красивую игру! Мощную игру, лучшие качества и тех и других.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
01 мая в 21:19
Я большего всего боялся что Клопп выпустит трио в центр ,хендо,милнер,вейналдум,хорошо хоть фабиньо и кейта есть.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Летучий-Голландец.
   71 / 954
01 мая в 21:17
Он в заявке скорее во втором тайме выйдет.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   161 / 954
01 мая в 21:14
Барселоне удачи!)
Надеюсь увидим сегодня красивый футбол в исполнении обеих команд.
Ну и Бобби конечно большая потеря для Ливерпуля.. здоровья ему.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
01 мая в 21:12
Наконец Гомес вернулся решала,хорошо хоть хендерсона нема.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   55 / 954
01 мая в 21:08
Эх, Фирма. Это потеря.
А не в 3 ли защитника будем бегать? Интересно, что Клопп придумал.
mangoх12
mangoх12 ответил классный руководитель
   33 / 954
01 мая в 21:05
Вчера мангох плакал после поражения самого любимого Тоттенхэма, сегодня мангох будет плакать после поражения самой любимой Барселоны.
Здравствуй
Lagartina Yershov
Lagartina Yershov
   734 / 954
01 мая в 21:04
Я так понимаю 5-3-2 будет с 3 центральными.клопп ничейку приехал брать,или пропускать минимально.вангую выход стариджа вместо гомеса или матипа в случае пропуска 2х мячей
🎭🎭🎭
🎭🎭🎭 ответил Apsny
   471 / 954
01 мая в 21:04
Ну я б так не сказал, шансы всегда есть.
Привет, друг. Ты в финале за Аякс или за Ливерпуль болеть будешь?
Apsny
Apsny ответил mangoх12
   45 / 954
01 мая в 21:01
хоть с ним хоть без ловить нечего
Ну я б так не сказал, шансы всегда есть.
классный руководитель
классный руководитель
   383 / 954
01 мая в 21:00
    Colchoneros
    Colchoneros
       271 / 954
    01 мая в 20:59
    Где Александр-Арнольд?
    drug01
    drug01
       120 / 954
    01 мая в 20:56
    Составы боевые
    mangoх12
    mangoх12
       33 / 954
    01 мая в 20:56
    хоть с ним хоть без ловить нечего
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