«Барселона» - «Ливерпуль»: Фирмино остался вне состава

Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». Как и ожидалось, нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино в состав не попал.
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Роберто, Видаль, Бускетс, Ракитич, Коутиньо, Месси, Суарес.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Гомес, Кейта, Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Мане, Салах.
Ну и не увидев в составе, подумал, что выбыл из за травмы.
Ну и не увидев в составе, подумал, что выбыл из за травмы.
Надеюсь увидим сегодня красивый футбол в исполнении обеих команд.
Ну и Бобби конечно большая потеря для Ливерпуля.. здоровья ему.
Надеюсь увидим сегодня красивый футбол в исполнении обеих команд.
Ну и Бобби конечно большая потеря для Ливерпуля.. здоровья ему.
А не в 3 ли защитника будем бегать? Интересно, что Клопп придумал.
А не в 3 ли защитника будем бегать? Интересно, что Клопп придумал.