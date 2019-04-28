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Азмун и Дзюба возглавят атаку «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

28 апреля 2019, 15:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 26-го тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Дзюба, Азмун, Ригони, Дриусси.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Джано, Мохаммед, Зиньковский, Шейдаев.

Ранее команды показали комплекты формы на эту встречу. 

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Russiаnhammer
   12 / 954
28 апреля в 17:59
не интриги ты желаешь,а за тарасовку тайно топишь,женечка не скрывай свое дурное хобби)
Согласен, все давно поняли, что это спартач, прикрывающийся паровозом!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил parallels
   8 / 954
28 апреля в 16:42
у него же перебор жк)
я в теме..
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Russiаnhammer
   122 / 954
28 апреля в 16:33
Ванга из Вас слабенькая...Я за Локо болею,к Спартаку отношусь с уважением не более того.А вот дурным хобби считаю боление за ЦСКА и Зенит
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
28 апреля в 16:26
Безоговорочной победы Зениту. Гыгыгы
la_masia
la_masia
   148 / 954
28 апреля в 16:20
Азмун и Дзюба возглавляют атаку!!! Как будто есть варианты)
parallels
parallels ответил Jeck Denielse
   3 / 954
28 апреля в 16:05
Все таки Нобоа... Барриосу быстрейшего психологического восстановления..... Зениту победы !!!!!
у него же перебор жк)
Димoн
Димoн ответил LOpp
   33 / 954
28 апреля в 16:04
Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони.. Похоже Зенит собрался сливать матч.
Чемпионы не сливают)
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил Евгений Макрушин
   367 / 954
28 апреля в 15:58
Желаю обострения интриги в борьбе за чемпионство,победы КС
не интриги ты желаешь,а за тарасовку тайно топишь,женечка
не скрывай свое дурное хобби)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   122 / 954
28 апреля в 15:55
Желаю обострения интриги в борьбе за чемпионство,победы КС
LOpp
LOpp
   24 / 954
28 апреля в 15:43
Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони..
Похоже Зенит собрался сливать матч.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Морозовский
   295 / 954
28 апреля в 15:42
Ты после Тулы очухался?
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 15:34
Это не спасёт "Зенитку" - "Советы" их вынесут!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 15:32
Все таки Нобоа...
Барриосу быстрейшего психологического восстановления.....

Зениту победы !!!!!
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
28 апреля в 15:29
Забейте!
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