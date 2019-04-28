Азмун и Дзюба возглавят атаку «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 26-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Дзюба, Азмун, Ригони, Дриусси.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Джано, Мохаммед, Зиньковский, Шейдаев.
Ранее команды показали комплекты формы на эту встречу.
не скрывай свое дурное хобби)
не скрывай свое дурное хобби)
Похоже Зенит собрался сливать матч.
Похоже Зенит собрался сливать матч.
Барриосу быстрейшего психологического восстановления.....
Зениту победы !!!!!
Барриосу быстрейшего психологического восстановления.....
Зениту победы !!!!!