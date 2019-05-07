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Ракицкого не вызвали в сборную Украины

сегодня, 17:15

Федерация футбола Украины объявила список футболистов, вызванных в сборную Украины из зарубежных клубов.

В заявку попали: Евгений Коноплянка («Шальке»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Генк»), Роман Яремчук («Гент»), Игорь Пластун («Гент»), Роман Безус («Гент»), Иван Петряк («Ференцварош»), Эдуард Соболь («Яблонец»), Артём Кравец («Кайсериспор») и Василий Кравец («Леганес»). 

Отметим, что в заявке отсутствует Ярослав Ракицкий, который минувшей зимой перешел из «Шахтера» в «Зенит».

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RMUKMU
RMUKMU ответил ariec93
   135 / 982
сегодня в 20:57
Комличенко, Черышев, Нойштедтер, Лодыгин, Митрюшкин.
Комличенко и Митрюшкин в сборную не вызываются, а других троих я не считаю за российских футболистов.
Знатог
Знатог
   338 / 982
сегодня в 20:54
Ишь со всей европпы призвали арбайтеров, а с невы мабуть выдачи нету?
ariec93
ariec93 ответил RMUKMU
   870 / 982
сегодня в 20:50
Завидно. У Украины 11 сборников играют (или сидят) за рубежом. А у России только лишь Головин, Караваев и Кудряшов.
Комличенко, Черышев, Нойштедтер, Лодыгин, Митрюшкин.
trimetil
trimetil ответил LOpp
   790 / 982
сегодня в 19:54
Толика Тимащука тоже не вызвали.
А Пилипчука, похоже, так вызвали, что он возвращаться не захотел...
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Литейный 4
   282 / 982
сегодня в 19:33
Страна 404 давно уже превратилась в черную дыру, где все пропадает, и в первую очередь здравый смысл. Гыгыгы
    kastites
    kastites
       59 / 982
    сегодня в 19:30
    Сборная Украины это не уровень Ярослава
    tuman960
    tuman960
       895 / 982
    сегодня в 19:24
      RMUKMU
      RMUKMU ответил ПерекатиПоле
         135 / 982
      сегодня в 19:18
      Типичное мнение диванного болельщика. Толку то от условного Дзюбы в условном ВестХэме? Сейчас люди хоть на стадион ходят, дети плакаты рисуют - футболку просят, автографов ждут.
      Прогресс российских футболистов и сборной России или плакат с Дзюбой? Хм, прогресс или плакат, что же выбрать!?
      сулейман шлагбаум 1
      сулейман шлагбаум 1 ответил Gloomy59
         281 / 982
      сегодня в 19:11
      А не пора ли дать российский паспорт жителю Донбасса Ракитцкому? А?
      А не пошлет ли житель Донбасса Ракицкий вас с паспортом вместе ?
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил RMUKMU
         27 / 982
      сегодня в 19:01
      Завидно. У Украины 11 сборников играют (или сидят) за рубежом. А у России только лишь Головин, Караваев и Кудряшов.
      Типичное мнение диванного болельщика. Толку то от условного Дзюбы в условном ВестХэме? Сейчас люди хоть на стадион ходят, дети плакаты рисуют - футболку просят, автографов ждут.
      Верг
      Верг
         559 / 982
      сегодня в 18:51
      Не взяли ветерана, который возможно в этом сезоне сделал рекорд по точности штрафных ударов не только среди защитников но среди всех остальных
      Узбагоеный
      Узбагоеный
         355 / 982
      сегодня в 18:46
      Тренер Шевченко перестал дружить с головой. Майданулся совсем.
      Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
      Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
         29 / 982
      сегодня в 18:41
      Фанаты клуба, которым владеет воровская власть, ругают эту самую власть с её политикой, абсолютно не ассоциируя её со своим клубом. Парадокс.
      RMUKMU
      RMUKMU
         135 / 982
      сегодня в 18:41
      Завидно. У Украины 11 сборников играют (или сидят) за рубежом. А у России только лишь Головин, Караваев и Кудряшов.
      Doping87
      Doping87
         139 / 982
      сегодня в 18:39
      27 июля 2012 года Шевченко завершил карьеру и ушёл в политику, став членом партии Натальи Королевской «Украина — Вперёд»[64]. На парламентских выборах 2012 года он выступил как второй номер в избирательном списке этой партии и внёс в избирательный фонд партии 10 миллионов гривен[65]. Партия получила 1,6 % голосов и не преодолела избирательный барьер.
      Doping87
      Doping87 ответил Литейный 4
         139 / 982
      сегодня в 18:36
      Мне кажется его гугл забанил.)))
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Рубиновый Дракон
         15 / 982
      сегодня в 18:33
      А кто это?))
        Doping87
        Doping87
           139 / 982
        сегодня в 18:33
        Так там не тренер, а политик у руля сборной сейчас.
        порт
        порт
           244 / 982
        сегодня в 18:28
        Для "Зенита" это хорошо, больше отдыхать будет.
        Литейный 4
        Литейный 4
           15 / 982
        сегодня в 18:21
        Страна 404 давно уже превратилась в черную дыру, где все пропадает, и в первую очередь здравый смысл. Гыгыгы
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
           440 / 982
        сегодня в 18:16
        Дурачье.
        Юрий Климов 1
        Юрий Климов 1
           301 / 982
        сегодня в 18:12
        Дыртаньян: Зенит укажет сб. Украины вызывать Ракицкого или нет.
        Gloomy59
        Gloomy59
           366 / 982
        сегодня в 18:05
        А не пора ли дать российский паспорт жителю Донбасса Ракитцкому? А?
        112910415
        112910415
           117 / 982
        сегодня в 18:01
        далеко не умное решение
        Звезда по имени Солнце
        Звезда по имени Солнце
           266 / 982
        сегодня в 17:59
        Пусть ещё скажут, что он играть не умеет. Шевченко заложник ситуации, но ведёт себя как трус.
        Рубиновый Дракон
        Рубиновый Дракон
           46 / 982
        сегодня в 17:56
        А кто это?))
        LOpp
        LOpp
           9 / 982
        сегодня в 17:51
        Толика Тимащука тоже не вызвали.
        Ваня лучший
        Ваня лучший
           53 / 982
        сегодня в 17:50
        А ты посмотри где эти леги обитают. В клубах уровня нашей Мордовии. Разве Зина в МС, но скорее на подхвате.
        ariec93
        ariec93
           870 / 982
        сегодня в 17:39
        Он теперь даже если золотой мяч получит, его все равно не вызовут.
        Charlie Scene
        Charlie Scene
           323 / 982
        сегодня в 17:37
        легов у хохлов полно , не то что нашы кривоногие миллионеры присосавшиеся к кормушкам своих клубов из=за паспортов
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