Ракицкого не вызвали в сборную Украины

Федерация футбола Украины объявила список футболистов, вызванных в сборную Украины из зарубежных клубов.
В заявку попали: Евгений Коноплянка («Шальке»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Генк»), Роман Яремчук («Гент»), Игорь Пластун («Гент»), Роман Безус («Гент»), Иван Петряк («Ференцварош»), Эдуард Соболь («Яблонец»), Артём Кравец («Кайсериспор») и Василий Кравец («Леганес»).
Отметим, что в заявке отсутствует Ярослав Ракицкий, который минувшей зимой перешел из «Шахтера» в «Зенит».