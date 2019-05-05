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Головин - в стартовом составе «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

вчера, 17:31
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 35-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет встречу с первых минут.

«Монако»: Субашич – Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Сидибе – Налду, Рони Лопеш, Адриэн Сильва, Головин, Мартинш – Фалькао.

Напомним, что в прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Ренном».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Jeck Denielse
   13 / 1009
вчера в 20:00
4 матча..... 3 очка от зоны переходных матчей... Пожалуй всё решиться в последнем домашнем матче с Амьенном с которым сейчас одинаковое количество очков.....и делит 16-е и 17-е места.... Ну и конечно побороться с остальными тремя соперниками из верхней части таблицы в оставшихся играх... Считаю.Монако не заслуживает вылета. В последних 13-ти играх проиграли лишь дважды... Удачи Александру Головину !!!!!!!!!!
Да не вылетят они. Сам то в это вериш?? Даже если стыки будут на класе переиграют команду из низшего дивизиона.
КЭТиК
КЭТиК
   226 / 1009
вчера в 19:12
Бог даст новую травму не получит.
la_masia
la_masia
   110 / 1009
вчера в 18:24
Правильно говорят, что Монако гниет с Головы...
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 18:00
Головин должен трешку отгрузить бывшей Пановской команде
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 1009
вчера в 17:54
4 матча.....
3 очка от зоны переходных матчей...

Пожалуй всё решиться в последнем домашнем матче с Амьенном с которым сейчас одинаковое количество очков.....и делит 16-е и 17-е места....
Ну и конечно побороться с остальными тремя соперниками из верхней части таблицы в оставшихся играх...
Считаю.Монако не заслуживает вылета.
В последних 13-ти играх проиграли лишь дважды...

Удачи Александру Головину !!!!!!!!!!
drug01
drug01
   149 / 1009
вчера в 17:50
Удачной игры!!!!
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