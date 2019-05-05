Головин - в стартовом составе «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 35-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет встречу с первых минут.
«Монако»: Субашич – Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Сидибе – Налду, Рони Лопеш, Адриэн Сильва, Головин, Мартинш – Фалькао.
Напомним, что в прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Ренном».
3 очка от зоны переходных матчей...
Пожалуй всё решиться в последнем домашнем матче с Амьенном с которым сейчас одинаковое количество очков.....и делит 16-е и 17-е места....
Ну и конечно побороться с остальными тремя соперниками из верхней части таблицы в оставшихся играх...
Считаю.Монако не заслуживает вылета.
В последних 13-ти играх проиграли лишь дважды...
Удачи Александру Головину !!!!!!!!!!
3 очка от зоны переходных матчей...
Пожалуй всё решиться в последнем домашнем матче с Амьенном с которым сейчас одинаковое количество очков.....и делит 16-е и 17-е места....
Ну и конечно побороться с остальными тремя соперниками из верхней части таблицы в оставшихся играх...
Считаю.Монако не заслуживает вылета.
В последних 13-ти играх проиграли лишь дважды...
Удачи Александру Головину !!!!!!!!!!