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«Барселона» сыграет с «Сельтой» вторым составом

вчера, 21:16
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Сельтой» в Примере. Каталонцы сыграют резервным составом, в заявку команды даже не вошли Лионель Месси и Луис Суарес.

Напомним, что каталонцы уже обеспечили себе чемпионский титул.

Состав «Барселоны»: Силлессен, Тобидо, Артур, Дембеле, Малком, Боатенг, Аленья, Юмтити, Фермален, Рики Пуиг, Ваге.

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Все комментарии
la_masia
la_masia
   124 / 1014
вчера в 22:10
Опять Дембеле травма...
авито
авито
   381 / 1014
вчера в 21:48
Какие прогнозы на счёт в матче?!
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 1014
вчера в 21:40
Будем считать, что Сельте повезло!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 1014
вчера в 21:39
Зато некчемный матчТВ решил показать этот матч, в котором ничего не решается, и понятно было, что Барса не выставит основу.
Но не покажет Ньюкасл- Ливерпуль, который продолжает бороться за АПЛ!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 1014
вчера в 21:29
Если Сельта и сегодня не сможет победить, то им в Ла Лиге ловить нечего. Пусть уж лучше Райо останется
Райо против Реала и Барсы хорошо вроде играет, как они проигрывают против слабых!?
Foxes
Foxes
   263 / 1014
вчера в 21:21
Тогда я буду смотреть крокодил Данди.
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