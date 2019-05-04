«Барселона» сыграет с «Сельтой» вторым составом

«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Сельтой» в Примере. Каталонцы сыграют резервным составом, в заявку команды даже не вошли Лионель Месси и Луис Суарес.
Напомним, что каталонцы уже обеспечили себе чемпионский титул.
Состав «Барселоны»: Силлессен, Тобидо, Артур, Дембеле, Малком, Боатенг, Аленья, Юмтити, Фермален, Рики Пуиг, Ваге.
Но не покажет Ньюкасл- Ливерпуль, который продолжает бороться за АПЛ!!!
Но не покажет Ньюкасл- Ливерпуль, который продолжает бороться за АПЛ!!!
Райо против Реала и Барсы хорошо вроде играет, как они проигрывают против слабых!?
Райо против Реала и Барсы хорошо вроде играет, как они проигрывают против слабых!?