«Барселона» сыграет с «Сельтой» вторым составом

вчера, 21:16

«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Сельтой» в Примере. Каталонцы сыграют резервным составом, в заявку команды даже не вошли Лионель Месси и Луис Суарес.

Напомним, что каталонцы уже обеспечили себе чемпионский титул.

Состав «Барселоны»: Силлессен, Тобидо, Артур, Дембеле, Малком, Боатенг, Аленья, Юмтити, Фермален, Рики Пуиг, Ваге.