Болельщики «Челси» признали гол Эдена Азара в ворота «Ливерпулю» лучшим в нынешнем сезоне. Этот мяч принёс лондонцам победу (2:1) в матче 3-го раунда Кубка Лиги и выбил «красных» из турнира.

ВИДЕО

Eden Hazard’s superb solo goal against Liverpool is our 2018/19 Goal of the Season!



WHAT a goal it was! 🤯 #CFCAwards19 pic.twitter.com/K1NH6CkWg1