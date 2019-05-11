Азар – игрок года в «Челси» по версиям одноклубников и болельщиков

Полузащитник «Челси» Эден Азар получил два приза Лучшему игроку 2019 года в лондонском клубе. Бельгийца признали лучшим как болельщики, так и футболисты команды.
It’s a hat-trick of awards for @HazardEden10, who wins the @YokohamaCFC Player of the Year! ✨#CFCAwards19 pic.twitter.com/BDfFtGnuqg— Chelsea FC (@ChelseaFC) 10 мая 2019 г.
Напомним, Азар является лидером по количеству результативных передач среди игроков топ-5 лиг Европы.
ПФА - стадо баранов.
ПФА - стадо баранов.
И когда в зале кричали «подпиши контракт» ведущий тоже такой: «у меня тут, кстати, кое-что есть..»)
И когда в зале кричали «подпиши контракт» ведущий тоже такой: «у меня тут, кстати, кое-что есть..»)