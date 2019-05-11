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Азар – игрок года в «Челси» по версиям одноклубников и болельщиков

сегодня, 01:47

Полузащитник «Челси» Эден Азар получил два приза Лучшему игроку 2019 года в лондонском клубе. Бельгийца признали лучшим как болельщики, так и футболисты команды.

Напомним, Азар является лидером по количеству результативных передач среди игроков топ-5 лиг Европы.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   166 / 1089
сегодня в 02:21
Может не стоит уходить?
Viduka
Viduka
   112 / 1089
сегодня в 02:09
До сих пор в голове не укладывается, как он пролетел мимо команды года.
ПФА - стадо баранов.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   148 / 1089
сегодня в 01:57
Когда объявили, что он игрок года по мнению игроков, он сказал: «Твоя работа здесь сегодня ещё возможно не закончена, так что не уходи никуда...Никогда»

И когда в зале кричали «подпиши контракт» ведущий тоже такой: «у меня тут, кстати, кое-что есть..»)
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