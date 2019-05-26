Бекао: «Очень хочу остаться в ЦСКА, но пока не знаю, что будет»

Защитник ЦСКА Бекао признался, что хотел бы остаться в московском клубе.
«Армейцы» брали игрока в аренду у «Байи», которой и принадлежат права на футболиста.
Пока не знаю, что будет с контрактом, но я очень хочу остаться. «Удинезе»? Ничего не знаю.
Осторожно с ним
Он плохому научит
Осторожно с ним
Он плохому научит
Я думал голодный?
Ну иди отведай свежачка из негритятины
Я думал голодный?
Ну иди отведай свежачка из негритятины
Меня не приглашали
Сходи проверь
Может и тебе кусочек дадут
Меня не приглашали
Сходи проверь
Может и тебе кусочек дадут
Иди у ихаря прощения проси
Иди у ихаря прощения проси