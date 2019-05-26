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Бекао: «Очень хочу остаться в ЦСКА, но пока не знаю, что будет»

сегодня, 17:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)6 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник ЦСКА Бекао признался, что хотел бы остаться в московском клубе.

«Армейцы» брали игрока в аренду у «Байи», которой и принадлежат права на футболиста.

Пока не знаю, что будет с контрактом, но я очень хочу остаться. «Удинезе»? Ничего не знаю. 

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Serg_Diamond
   7 / 843
сегодня в 17:47
"Кто такое Спартак и Удинезе не знаю, но свиной шашлык обожаю" - сказал Бекао на вопрос что он думает про Спартак и Удинезе. Ну и правда, откуда ему, бразильцу, знать про великий Спартак Бескова с его стеночками и забеганиями - пусть они и дальше забегают в свои стеночки на свое законное пятое место...
В стеночку головой сейчас Федун бьется , а остальные забегают по углам, чтоб на разнос не попасться!!!
МКС
МКС ответил Leha-ha50
   23 / 843
сегодня в 17:46
Вы и всех зулусов зажарили??? Жестко!!!
У Джимми шутить научился?

Осторожно с ним

Он плохому научит
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил МКС
   7 / 843
сегодня в 17:45
А че тогда спрашиваешь? Я думал голодный? Ну иди отведай свежачка из негритятины
Вы и всех зулусов зажарили??? Жестко!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   306 / 843
сегодня в 17:44
"Кто такое Спартак и Удинезе не знаю, но свиной шашлык обожаю" - сказал Бекао на вопрос что он думает про Спартак и Удинезе. Ну и правда, откуда ему, бразильцу, знать про великий Спартак Бескова с его стеночками и забеганиями - пусть они и дальше забегают в свои стеночки на свое законное пятое место...
МКС
МКС ответил Leha-ha50
   23 / 843
сегодня в 17:42
Я тухлятину не ем!!!
А че тогда спрашиваешь?

Я думал голодный?

Ну иди отведай свежачка из негритятины
Великолепный
Великолепный
   154 / 843
сегодня в 17:41
Время покажет Ждём конкретных новостей.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил МКС
   7 / 843
сегодня в 17:38
Не знаю Меня не приглашали Сходи проверь Может и тебе кусочек дадут
Я тухлятину не ем!!!
МКС
МКС ответил Leha-ha50
   23 / 843
сегодня в 17:35
Шашлык из Максименко уже готов???
Не знаю

Меня не приглашали

Сходи проверь

Может и тебе кусочек дадут
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   7 / 843
сегодня в 17:32
Неплохой парень, но если уйдёт не страшно. Есть Дивеев, Магнуссон, Васин и Чернов. Справимся
Васина надо отпускать - это "мина" на своей половине поля.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил МКС
   7 / 843
сегодня в 17:30
Шашлык из тебя будет Иди у ихаря прощения проси
Шашлык из Максименко уже готов???
Ваня лучший
Ваня лучший
   77 / 843
сегодня в 17:26
Неплохой парень, но если уйдёт не страшно. Есть Дивеев, Магнуссон, Васин и Чернов. Справимся
МКС
МКС
   23 / 843
сегодня в 17:26
Шашлык из тебя будет

Иди у ихаря прощения проси
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