Ганчаренко: «Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о будущем арендованных футболистов Николы Влашича и Бекао.
Что касается выкупа, у Влашича и Бекао есть желание остаться. Оно совпадает с нашим желанием. Надеюсь, в ближайшее время все утрясем. Самое важное — они хотят играть за ЦСКА.
Напомним, что «армейцы» в последнем туре разгромили «Крылья Советов» (6:0) и завоевали четвертую строчку в РПЛ.
А это дорого стоит
Из спама такого не дождешься.
А это дорого стоит
Из спама такого не дождешься.
И Гинер хотел денег за выход в ЛЧ
А вы его мордой в грязь
Моли бога, чтоб тебя не уволили
И Гинер хотел денег за выход в ЛЧ
А вы его мордой в грязь
Моли бога, чтоб тебя не уволили