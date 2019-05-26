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Ганчаренко: «Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА»

сегодня, 17:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)6 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о будущем арендованных футболистов Николы Влашича и Бекао.

Что касается выкупа, у Влашича и Бекао есть желание остаться. Оно совпадает с нашим желанием. Надеюсь, в ближайшее время все утрясем. Самое важное — они хотят играть за ЦСКА.

Напомним, что «армейцы» в последнем туре разгромили «Крылья Советов» (6:0) и завоевали четвертую строчку в РПЛ

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
сегодня в 17:54
Главное, чтобы не за счет Зенита все утрясали.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 17:40
представьте, сколько неприятностей эти ребята могут еще устроить свиньям - уже набирается повод за них поболеть! Влашичу и Бекао долгие годы в ЦСКА чтоб свинки снытью подавились)))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 17:39
Главное они хотят играть за ЦСКА
А это дорого стоит
Из спама такого не дождешься.
МКС
МКС
сегодня в 17:33
Прикинь

И Гинер хотел денег за выход в ЛЧ

А вы его мордой в грязь

Моли бога, чтоб тебя не уволили
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:33
бекао главное что бы остался,они с игорем уже подружились((( хахаха
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:33
Хорошие ребята!
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