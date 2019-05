Вальбуэна заключил контракт с «Олимпиакосом»

34-летний французский полузащитник пополнил ряды «Олимпиакоса». Детали сделки пока не сообщаются.

Минувший сезон Вальбуэна провел в составе «Фенербахче», который покинул на правах свободного агента.

Μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας του Ολυμπιακού ο Ματιέ Βαλμπουενά! / @MathieuVal8 is now a member of the Olympiacos family! 🔴⚪💪🏻#olympiacos #welcome #family #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/uhpGNcRqZz