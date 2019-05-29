Моура: «Попасть в финал ЛЧ - фантастика, но теперь я хочу выиграть»

Полузащитник «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

У «Тоттенхэма» в этой Лиге чемпионов были удивительные моменты. Мы вышли из очень сложной группы с «Барселоной», после этого были непростые дуэли с Дортмундом, «Ман Сити» и «Аяксом». Это была очень трудная дорога к финалу.