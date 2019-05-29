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Моура: «Попасть в финал ЛЧ - фантастика, но теперь я хочу выиграть»

сегодня, 10:48
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

У «Тоттенхэма» в этой Лиге чемпионов были удивительные моменты. Мы вышли из очень сложной группы с «Барселоной», после этого были непростые дуэли с Дортмундом, «Ман Сити» и «Аяксом». Это была очень трудная дорога к финалу.

Мы попали сюда благодаря тяжелой работе и заслуженно сыграем в финале ЛЧ. Безусловно, это лучший момент в моей карьере. Попасть в решающий матч самого престижного клубного европейского турнира - это фантастика. Это воплощение мечты, но теперь я хочу стать победителем. 

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 11:10
Когда-то Тоттенхэму должно перестать фартить.
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