Моура: «Попасть в финал ЛЧ - фантастика, но теперь я хочу выиграть»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
У «Тоттенхэма» в этой Лиге чемпионов были удивительные моменты. Мы вышли из очень сложной группы с «Барселоной», после этого были непростые дуэли с Дортмундом, «Ман Сити» и «Аяксом». Это была очень трудная дорога к финалу.
Мы попали сюда благодаря тяжелой работе и заслуженно сыграем в финале ЛЧ. Безусловно, это лучший момент в моей карьере. Попасть в решающий матч самого престижного клубного европейского турнира - это фантастика. Это воплощение мечты, но теперь я хочу стать победителем.