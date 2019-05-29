Газидис хочет видеть Мальдини в роли спортивного директора «Милана»

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о выборе нового спортивного директора клуба. Вчера с этой должности был уволен Леонардо.

Я хочу видеть на этой должности Мальдини. Я действительно надеюсь, что Паоло останется с нами и поможет мне в этом грандиозном испытании, играя более важную роль.

Я восхищаюсь им безмерно. Он представляет ценности и культуру клуба.

Он идеально подходит для управления в технической области. Я не прошу его все делать самому. Он будет работать в группе людей, где его поддержат и помогут. Он может нам дать многое.