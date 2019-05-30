Агент Роналду поспособствует переезду Дзюбы в Англию

сегодня, 13:16

Нападающий «Зенита» и сборной России этим летом может перейти в один из клубов английской Премьер-Лиги, сообщает источник.

Трансферу может поспособствовать известный португальский агент Жорже Мендеш, который также представляет интересы форварда «Ювентуса» . Если сделка не состоится, Мендеш останется без компенсации, а в случае перехода получит комиссионные.

Напомним, Дзюба неоднократно говорил о том, что хочет испытать свои силы в Англии.