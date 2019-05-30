Агент Роналду поспособствует переезду Дзюбы в Англию

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба этим летом может перейти в один из клубов английской Премьер-Лиги, сообщает источник.
Трансферу может поспособствовать известный португальский агент Жорже Мендеш, который также представляет интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Если сделка не состоится, Мендеш останется без компенсации, а в случае перехода получит комиссионные.
Напомним, Дзюба неоднократно говорил о том, что хочет испытать свои силы в Англии.
Дзюба любит поговорить, поспорить - а тренеры в Англии этого не приветствуют. Либо пашешь и играешь - либо нет и уходишь.
Тут двойные риски оказаться в глубоком запасе!
Дзюба любит поговорить, поспорить - а тренеры в Англии этого не приветствуют. Либо пашешь и играешь - либо нет и уходишь.
Тут двойные риски оказаться в глубоком запасе!
может еще интересуются.
может еще интересуются.
НАДО КРОВЬ ИЗ НОСУ ЕГО В АПЛ ПРИСЛТРОИТЬ, А ТО С ГОЛОДУ ПОМРЁТ ЭТОТ МЕНДЕШ
ГЫГЫ
НАДО КРОВЬ ИЗ НОСУ ЕГО В АПЛ ПРИСЛТРОИТЬ, А ТО С ГОЛОДУ ПОМРЁТ ЭТОТ МЕНДЕШ
ГЫГЫ
Комличенко бы из Чехии подошел...
Комличенко бы из Чехии подошел...
Или это очередной вброс журналистов МАТЧ ТВ?
Или это очередной вброс журналистов МАТЧ ТВ?
В Англии, в АПЛ, скамейку полировать. Но зато в Англии..!
В Англии, в АПЛ, скамейку полировать. Но зато в Англии..!
😁
😁
Аршавин, Жирков, Павлюченко, Погребняк, Билялетдинов.
Дзюба всем им уступает на пике формы, ну разве что больше подходит под британский силовой футбол...
Аршавин, Жирков, Павлюченко, Погребняк, Билялетдинов.
Дзюба всем им уступает на пике формы, ну разве что больше подходит под британский силовой футбол...