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Агент Роналду поспособствует переезду Дзюбы в Англию

сегодня, 13:16

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба этим летом может перейти в один из клубов английской Премьер-Лиги, сообщает источник.

Трансферу может поспособствовать известный португальский агент Жорже Мендеш, который также представляет интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Если сделка не состоится, Мендеш останется без компенсации, а в случае перехода получит комиссионные.

Напомним, Дзюба неоднократно говорил о том, что хочет испытать свои силы в Англии.

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Все комментарии
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил parallels
   615 / 815
сегодня в 14:26
тем временем, агент дезеува, по заказу федуна, ищет новую легенду для спартака)
Треся все пальмы
Novograd
Novograd
   584 / 815
сегодня в 14:22
Ахапааааа сааааа ска непазорься 3
parallels
parallels
   2 / 815
сегодня в 14:21
тем временем, агент дезеува, по заказу федуна, ищет новую легенду для спартака)
alex074
alex074
   563 / 815
сегодня в 14:20
Удивительно, кому это понадобится брёвнышко из россии. Хотя, российский лес активно китай скупает)))
makkie
makkie ответил Igo0rek
   36 / 815
сегодня в 14:19
Аршавин сам виноват, что сбавил. А так он не плохо начал. Павлюченко тоже норм играл при Рамосе, но харя его потом посадил лавку полировать.
О том и речь - вначале карьера идет на взлёт, а потом наступает суровая реальность и лавка в АПЛ.
Дзюба любит поговорить, поспорить - а тренеры в Англии этого не приветствуют. Либо пашешь и играешь - либо нет и уходишь.
Тут двойные риски оказаться в глубоком запасе!
Лакшери
Лакшери ответил Ангел неБесГрешен
   55 / 815
сегодня в 14:08
Комличкнко из Чехии Томи бы подошёл , ФНЛ его потолок . Игнатьев из Краснодара подошёл бы Зениту .
LOpp
LOpp
   21 / 815
сегодня в 14:07
года 3 назад писали, что Дзюбой Астон Вилла интересуется. Клуб вернулся в АПЛ. Клуб с богатой историей! не чета пылесосу.
может еще интересуются.
морозз
морозз
   91 / 815
сегодня в 14:05
Нельзя продавать Дзюбу, он как батарейка у бомжей...зажигает и не даёт тлеть! Без Артёма бомжи опять свалятся на своё любимое 5 место и возможно даже уйдут в такой когда то привычный и родной для них Пердив!
Лакшери
Лакшери ответил spartach091
   55 / 815
сегодня в 14:04
Зобнин очень слабый сезон провел в рпл , куда ему Англия ? 1 сезон у него был нормальный и все , сразу топ игрок да ? Ниочем игрочишка . В спартаке вообще индивидуально сильных игроков нету .
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   41 / 815
сегодня в 13:54
АГЕНТ РОНАЛДЫ ПРЯМ БУДЕТ БИТЬСЯ ЗА КОМИССИОННЫЕ ОТ ДЗЮБЫ
НАДО КРОВЬ ИЗ НОСУ ЕГО В АПЛ ПРИСЛТРОИТЬ, А ТО С ГОЛОДУ ПОМРЁТ ЭТОТ МЕНДЕШ

ГЫГЫ
spartach091
spartach091
   199 / 815
сегодня в 13:53
В апл могут заиграть Зобнин и таджик из зенита, не помню его фамилии. Пахари на поле, то что и пригодится в апл
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   38 / 815
сегодня в 13:50
Если не утка и перейдет, нужно искать напа с паспортом.
Комличенко бы из Чехии подошел...
ГолдБол
ГолдБол
сегодня в 13:48
А в Англии точно знают, что им Дзюба нужен?
Или это очередной вброс журналистов МАТЧ ТВ?
ДСА
ДСА
   98 / 815
сегодня в 13:46
Агент Роналду не гнушается мелочишко подзаработать.
112910315
112910315
   1 / 815
сегодня в 13:46
В Зените будет играть, рекорды обновлять, в лучах славы купаться, жизни радоваться.
В Англии, в АПЛ, скамейку полировать. Но зато в Англии..!
alexando1974
alexando1974 ответил makkie
   424 / 815
сегодня в 13:45
Да не заиграют наши в Англии - сколько примеров уже было... Аршавин, Жирков, Павлюченко, Погребняк, Билялетдинов. Дзюба всем им уступает на пике формы, ну разве что больше подходит под британский силовой футбол...
аршавин играл нормально сам виноват что сбавил! Павлюченко играл при Рамосе много забивал при харе сел на лавку! Погребняк играл за дачников хорошо после перехода в ридинг сдулся! а вот Билялетдинов и Жирков они толком незаиграли с этим согласен!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   406 / 815
сегодня в 13:40
да и не сказать, что Погреб прям провалился, он не за топ клубы выступал, хет-трик оформил, да и староват уже был (как по мне Дзюба лучше Павлухи), да и Жирков не проваливался, просто его конкурентом был Флорен Малуда
Igo0rek
Igo0rek ответил makkie
   121 / 815
сегодня в 13:31
Аршавин сам виноват, что сбавил. А так он не плохо начал. Павлюченко тоже норм играл при Рамосе, но харя его потом посадил лавку полировать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   47 / 815
сегодня в 13:30
На отопление
Colchoneros
Colchoneros
   87 / 815
сегодня в 13:30
Что?
😁
makkie
makkie
   36 / 815
сегодня в 13:28
Да не заиграют наши в Англии - сколько примеров уже было...
Аршавин, Жирков, Павлюченко, Погребняк, Билялетдинов.
Дзюба всем им уступает на пике формы, ну разве что больше подходит под британский силовой футбол...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   351 / 815
сегодня в 13:26
дзюба в Хадерсфилд и премиком в чемпионшип
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   215 / 815
сегодня в 13:25
Лес нынче дорогой
kolpankolpan
kolpankolpan
   271 / 815
сегодня в 13:21
В слабых клубах надо бежать и бежать.Играть от обороны.В атаке мало шансов.Дзюба потеряется напрочь.Чесотка у него с нарезкой.До головы пока не дошло.Хочется ему встряхнуться, пусть едет хлебнет лошадиной футбольной доли.
Don trambon
Don trambon
   25 / 815
сегодня в 13:20
Только каким боком тут Мендеш? Как пить дать хочет сорвать куш побольше с продажи тёмы чем с криша)
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   28 / 815
сегодня в 13:18
Звёздный час настал у Дзюбы. А так то никуда не уедет.
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