«Зенит» и «Спартак» сразятся за Зайца

сегодня, 21:54

Хавбек «Фенербахче» может перебраться в Россию.

На 24-летнего словенца претендуют представители РПЛ . Вероятно, что речь идет о «Спартаке» и «Зените», которые готовы заплатить за полузащитника 8–10 млн евро.

Зайц перешёл из «Фенербахче» минувшей зимой из «Эмполи». В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Турции и забил 2 гола.