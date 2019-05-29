«Зенит» и «Спартак» сразятся за Зайца

Хавбек «Фенербахче» Миха Зайц может перебраться в Россию.
На 24-летнего словенца претендуют представители РПЛ. Вероятно, что речь идет о «Спартаке» и «Зените», которые готовы заплатить за полузащитника 8–10 млн евро.
Зайц перешёл из «Фенербахче» минувшей зимой из «Эмполи». В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Турции и забил 2 гола.
Что за бред ? Тоесть если у нас есть 10млн значит мы претендуем на каждого игрока в этой ценовой категории ? И каким образом игрок с 10ю играми за Фенербахче за сезон может стоит. 10 ? Я понимаю спартачи там себе уже и с 7 играми из аутсайдера шведского высматривают , но у нас команда куда более высокого уровня нежели тарасовское позорище , так что не нужно приписывать наше имя рядом с этой грязью
Что за бред ? Тоесть если у нас есть 10млн значит мы претендуем на каждого игрока в этой ценовой категории ? И каким образом игрок с 10ю играми за Фенербахче за сезон может стоит. 10 ? Я понимаю спартачи там себе уже и с 7 играми из аутсайдера шведского высматривают , но у нас команда куда более высокого уровня нежели тарасовское позорище , так что не нужно приписывать наше имя рядом с этой грязью
в русские болота
и тащить за яйца
оттуда неохота,
ну а слух про Федуна-
это шутка,с бодуна.
в русские болота
и тащить за яйца
оттуда неохота,
ну а слух про Федуна-
это шутка,с бодуна.
Не понял.
Не понял.