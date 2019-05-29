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«Зенит» и «Спартак» сразятся за Зайца

сегодня, 21:54

Хавбек «Фенербахче» Миха Зайц может перебраться в Россию.

На 24-летнего словенца претендуют представители РПЛ. Вероятно, что речь идет о «Спартаке» и «Зените», которые готовы заплатить за полузащитника 8–10 млн евро.

Зайц перешёл из «Фенербахче» минувшей зимой из «Эмполи». В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Турции и забил 2 гола.

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Все комментарии
Лакшери
Лакшери
   57 / 825
сегодня в 23:14
Вероятно, что речь идет о «Спартаке» и «Зените», которые готовы заплатить за полузащитника 8–10 млн евро.
Что за бред ? Тоесть если у нас есть 10млн значит мы претендуем на каждого игрока в этой ценовой категории ? И каким образом игрок с 10ю играми за Фенербахче за сезон может стоит. 10 ? Я понимаю спартачи там себе уже и с 7 играми из аутсайдера шведского высматривают , но у нас команда куда более высокого уровня нежели тарасовское позорище , так что не нужно приписывать наше имя рядом с этой грязью
Костик Смирнов
Костик Смирнов ответил LOpp
   511 / 825
сегодня в 23:11
Зависть - это ваша тема
kasyak7
kasyak7
   132 / 825
сегодня в 23:07
Мяч забил Михаа. Заааяяяяц..умора))
particular
particular
   5 / 825
сегодня в 23:04
Кто на Зайца нацелился, тот Игуаина не купит..:))
wingback
wingback
   88 / 825
сегодня в 23:04
Зайцами обычно добираются дикие зулусы из Африки до тарасовки...
Навзир
Навзир ответил LOpp
сегодня в 23:03
К пупсикам только сучки, зулусы, и всякие педры !
Red_team
Red_team
   295 / 825
сегодня в 23:01
Спартаку Суч(е)ки отказали, так он на животных переключился, совсем беда =)
parallels
parallels ответил LOpp
   2 / 825
сегодня в 22:52
Не уж, зайчики, кролики, паредасы, моллы это в Зенит.
самый годный незулусский вариант для спартака
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   217 / 825
сегодня в 22:39
главное чтобы не за двумя сразу
LOpp
LOpp
   21 / 825
сегодня в 22:39
Не уж, зайчики, кролики, паредасы, моллы это в Зенит.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 825
сегодня в 22:37
Пока охотники будут спорить заяц убежит.
kotmyshka
kotmyshka
   80 / 825
сегодня в 22:33
Охотнички...
mortid
mortid
   165 / 825
сегодня в 22:20
Да что за фигня, Спартак прикалывается что ли? Спецом что ли выискивают Сучек, Зайцев? Бременских музыкантов собирают )) Ищите игрока с фамилией Поросёнок, до кучи.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   253 / 825
сегодня в 22:16
Я сначала прочитал: сразятся за яйца. Мол яиц нет у обоих клубов
Nimbles
Nimbles
   210 / 825
сегодня в 22:13
В тарасятнике будет новое зоологическое наименование Заяц свиной.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 825
сегодня в 22:11
Мы загнали Зайца
в русские болота
и тащить за яйца
оттуда неохота,

ну а слух про Федуна-
это шутка,с бодуна.
спартак 1987
спартак 1987
   157 / 825
сегодня в 22:10
90% успеха всей летней трансферной работы Спартака это угадать с плеймейкером, Бакаев вернётся из аренды и ещё нужен один вингер, надеемся все болячки заживут перед стартом следующего сезона у Жиго, поправится Рассказов, в ворота вернётся Селихов ( зачем нам вратарь Тульского арсенала не понятно + нужно чтобы в свою силу заиграли Джикия, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриану ( без всяких скандалов аля Глушаков)) и тогда в рпл можно будет составить конкуренцию локомотиву с зенитом
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
сегодня в 22:09
Ничего себе, бомжи и свиньи сразться с зайцом?...аха ха 😂😂😂 ну и новость прикольный
Alpribas
Alpribas
   33 / 825
сегодня в 22:06
Зайца только в спартак, свиньи играют как зайцы, бегают много, быстро и бесполезно.
gentlewolf
gentlewolf
   368 / 825
сегодня в 22:05
"Ну погоди, воскрешение".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   16 / 825
сегодня в 22:05
Показатели не ахти, из за чего такие суммы?
Не понял.
severnyj84
severnyj84
   22 / 825
сегодня в 22:00
Зенит на таких не мелочится.
11-и метровый
11-и метровый
   13 / 825
сегодня в 21:58
С такими фамилиями только в тарасятник, там и так кого только нет.
Apsny
Apsny
   212 / 825
сегодня в 21:57
Сучек, Заяц)).
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   90 / 825
сегодня в 21:57
Один из самых эпичных заголовков
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