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Тренер «Сочи» – Д. Комбарову: «10-го медкомиссия. И брата не забудь взять»

сегодня, 02:49

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров опубликовал в своём «инстаграме» фото с отдыха и подписал его словами «люблю лето».

На пост игрока отреагировал главный тренер «Сочи» Александр Точилин, написавший: «Дим, гарантирую тебе лето круглый год», на что Комбаров ответил: «Принял к сведению». Точилин добавил: «10-го медкомиссия. И брата (защитник „Арсенала“ Кирилл Комбаров) не забудь прихватить».

Позже в диалог вступила пресс-служба «Сочи»: «Для продолжения разговора пишите в личные сообщения».

Напомним, в следующем сезоне ФК «Сочи» будет выступать в Премьер-Лиге.

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mangoх12
mangoх12
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