Тренер «Сочи» – Д. Комбарову: «10-го медкомиссия. И брата не забудь взять»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров опубликовал в своём «инстаграме» фото с отдыха и подписал его словами «люблю лето».
На пост игрока отреагировал главный тренер «Сочи» Александр Точилин, написавший: «Дим, гарантирую тебе лето круглый год», на что Комбаров ответил: «Принял к сведению». Точилин добавил: «10-го медкомиссия. И брата (защитник „Арсенала“ Кирилл Комбаров) не забудь прихватить».
Позже в диалог вступила пресс-служба «Сочи»: «Для продолжения разговора пишите в личные сообщения».
Напомним, в следующем сезоне ФК «Сочи» будет выступать в Премьер-Лиге.