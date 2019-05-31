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Хисай объявил об уходе из «Наполи»

31 мая 2019, 13:34

Защитник «Наполи» Эльсеид Хисай сообщил, что летом покинет неаполитанцев.

Я полностью готов к новому вызову, поскольку нуждаюсь в переменах. Я не из тех футболистов, которым нравится оставаться в одном клубе на долгое время. Я хочу получить новый опыт, познакомиться с новой страной, встретить новых людей, играть за другую команду и, быть может, что-нибудь с ней выиграть.

Мое время в «Наполи» подошло к концу, и я надеюсь, что найду команду, которая даст мне то, чего я хочу.

Напомним, албанский игрок мог покинуть «Наполи» еще зимой

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   94 / 816
31 мая в 17:09
В вообщем очередная утка а не игрок, прыгать любит, прям идеальный для челси
Romeo 777
Romeo 777 ответил allemz
   149 / 816
31 мая в 16:59
К Сарри в Челси.
Тоже так бы подумал...но у Челси бан трансферный, апелляцию в CAS не подавали даже
allemz
allemz
   57 / 816
31 мая в 14:04
К Сарри в Челси.
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 13:38
Жаль, что неполноценный негр, федун мог заинтересоваться.
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