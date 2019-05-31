Хисай объявил об уходе из «Наполи»

Защитник «Наполи» сообщил, что летом покинет неаполитанцев.

Я полностью готов к новому вызову, поскольку нуждаюсь в переменах. Я не из тех футболистов, которым нравится оставаться в одном клубе на долгое время. Я хочу получить новый опыт, познакомиться с новой страной, встретить новых людей, играть за другую команду и, быть может, что-нибудь с ней выиграть.

Мое время в «Наполи» подошло к концу, и я надеюсь, что найду команду, которая даст мне то, чего я хочу.