Фернандеш покинет «Локомотив» и станет свободным агентом

Согласно информации источника, «Локомотиву» и полузащитнику Мануэлу Фернандешу так и не удалось договориться о продлении контракта.
1 июля 2019 года дороги португальца и московского клуба разойдутся - хавбек станет свободным агентом.
Сообщается, что летом «железнодорожники» будут искать замену для Фернандеша в центре поля, а также постараются приобрести опорного полузащитника и нападающего.
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