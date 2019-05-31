Фернандеш покинет «Локомотив» и станет свободным агентом

31 мая 2019, 11:12

Согласно информации источника, «Локомотиву» и полузащитнику так и не удалось договориться о продлении контракта.

1 июля 2019 года дороги португальца и московского клуба разойдутся - хавбек станет свободным агентом.

Сообщается, что летом «железнодорожники» будут искать замену для Фернандеша в центре поля, а также постараются приобрести опорного полузащитника и нападающего.