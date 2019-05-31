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Фернандеш покинет «Локомотив» и станет свободным агентом

31 мая 2019, 11:12

Согласно информации источника, «Локомотиву» и полузащитнику Мануэлу Фернандешу так и не удалось договориться о продлении контракта.

1 июля 2019 года дороги португальца и московского клуба разойдутся - хавбек станет свободным агентом.

Сообщается, что летом «железнодорожники» будут искать замену для Фернандеша в центре поля, а также постараются приобрести опорного полузащитника и нападающего.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   63 / 816
31 мая в 21:39
Всё-таки не договорились.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   128 / 816
31 мая в 14:26
Речь о россияннине из Сант-Паулской области.....Сан-Каэтану-ду-Сунского района... Марио Фигейро Фернандесе..
А, об этом... Так он ФернандеШ, как и Мануэл Энрике и т. д.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил сулейман шлагбаум 1
   8 / 816
31 мая в 14:24
Речь о россияннине из Сант-Паулской области.....Сан-Каэтану-ду-Сунского района...
Марио Фигейро Фернандесе..
starche
starche
   592 / 816
31 мая в 14:10
Поросята схавают.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   128 / 816
31 мая в 14:09
Фернандес...Фернандеш...Каборе...Перейра.... Лига продолжает "минусовать" хороших игроков...
О каком Фернандесе речь ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
31 мая в 13:50
Фернандес...Фернандеш...Каборе...Перейра....
Лига продолжает "минусовать" хороших игроков...
severnyj84
severnyj84
   152 / 816
31 мая в 12:26
Свиньи подберут, им все равно кто играет, у них москалев есть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
31 мая в 12:16
После ухода Денисова и Ману в Локо дефицит "анфан териблей". Нужен Еременко.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   301 / 816
31 мая в 11:58
без работы не останется.
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 11:36
Проводницы даже бабла не заработают на нём.
Морозовский
Морозовский
   10 / 816
31 мая в 11:21
Ой, Оля, Оля - как же ты была права!
drug01
drug01
   64 / 816
31 мая в 11:19
Неужели Спартак упустит?
Метадо
Метадо
   408 / 816
31 мая в 11:19
Замены в лице Тугарева и Кварацхелии на скамейке сидят
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