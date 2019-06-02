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Месси прервал серию Роналду, став лучшим бомбардиром ЛЧ в этом сезоне

02 июня 2019, 02:06

После финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:0), нападающий «Барселоны» Лионель Месси официально стал лучшим бомбардиром ЛЧ этого сезона. На счету аргентинца 12 забитых мячей (1 – с пенальти).

С сезона 2012/13 лучшим голеадором турнира неизменно становился Криштиану Роналду. Однако в сезоне 2014/15 португалец разделил это достижение с Месси и Неймаром.

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Все комментарии
NOVA
NOVA ответил Jeck Denielse
   164 / 816
02 июня в 23:08
Количество бессмысленных регалий Лео всегда слегка опережает количество его успехов на поле...)))) "Лучший догонятель Роналду в ЛЧ 2013-2018".... "Лучший разделитель достижений Роналду в ЛЧ 2014" "Лучший прерыватель серии Роналду 2019"..... "Лучший зритель финалов ЛЧ 2015-2019 ".....
круто подметил!! ну барсуки это не оценят... будут 30ки рвать за свое мяссо!!
112910415
112910415
   111 / 816
02 июня в 20:23
давно пора
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Jeck Denielse
   258 / 816
02 июня в 09:08
Количество бессмысленных регалий Лео всегда слегка опережает количество его успехов на поле...)))) "Лучший догонятель Роналду в ЛЧ 2013-2018".... "Лучший разделитель достижений Роналду в ЛЧ 2014" "Лучший прерыватель серии Роналду 2019"..... "Лучший зритель финалов ЛЧ 2015-2019 ".....
персофаныч ты кристинкин, есть пункт где месси его не обошел - а именно на 150 игр меньше сыграл...............
viking88
viking88 ответил -Владислав-
   477 / 816
02 июня в 08:33
Не удивлюсь если гнома определят в лучшего игрока финала))
твоя фамилия явно Петросян
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
02 июня в 06:26
Количество бессмысленных регалий Лео всегда слегка опережает количество его успехов на поле...))))

"Лучший догонятель Роналду в ЛЧ 2013-2018"....
"Лучший разделитель достижений Роналду в ЛЧ 2014"
"Лучший прерыватель серии Роналду 2019".....
"Лучший зритель финалов ЛЧ 2015-2019 ".....
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
02 июня в 04:41
Роналду состарился.
Vladimir808
Vladimir808 ответил -Владислав-
   234 / 816
02 июня в 03:55
Сам острю, сам смеюсь,((((
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
02 июня в 03:07
про дельфина скоро вообще забудут
Игорь Волков
Игорь Волков
   561 / 816
02 июня в 02:29
Хоть гдето месси выйграл пхахаххаха))
Master ШиФу
Master ШиФу
   336 / 816
02 июня в 02:27
Лучший! Определенно ЗМ мяч его
NOVA
NOVA
   164 / 816
02 июня в 02:21
ну зато мяссо точно рекорд его не побьет!! да и он сам уже наверное!!
-Владислав-
-Владислав-
   66 / 816
02 июня в 02:20
Не удивлюсь если гнома определят в лучшего игрока финала))
амурец
амурец
   65 / 816
02 июня в 02:13
ну хоть какое то утешение гному, на фоне очередного вылета из ЛЧ
-Владислав-
-Владислав-
   66 / 816
02 июня в 02:10
хоспадя, даже тут за чипсоеда глорнуть пытаются))
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