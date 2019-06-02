Месси прервал серию Роналду, став лучшим бомбардиром ЛЧ в этом сезоне

02 июня 2019, 02:06

После финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:0), нападающий «Барселоны» официально стал лучшим бомбардиром ЛЧ этого сезона. На счету аргентинца 12 забитых мячей (1 – с пенальти).

С сезона 2012/13 лучшим голеадором турнира неизменно становился Криштиану Роналду. Однако в сезоне 2014/15 португалец разделил это достижение с Месси и Неймаром.