Месси прервал серию Роналду, став лучшим бомбардиром ЛЧ в этом сезоне

После финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:0), нападающий «Барселоны» Лионель Месси официально стал лучшим бомбардиром ЛЧ этого сезона. На счету аргентинца 12 забитых мячей (1 – с пенальти).
С сезона 2012/13 лучшим голеадором турнира неизменно становился Криштиану Роналду. Однако в сезоне 2014/15 португалец разделил это достижение с Месси и Неймаром.
"Лучший догонятель Роналду в ЛЧ 2013-2018"....
"Лучший разделитель достижений Роналду в ЛЧ 2014"
"Лучший прерыватель серии Роналду 2019".....
"Лучший зритель финалов ЛЧ 2015-2019 ".....
"Лучший догонятель Роналду в ЛЧ 2013-2018"....
"Лучший разделитель достижений Роналду в ЛЧ 2014"
"Лучший прерыватель серии Роналду 2019".....
"Лучший зритель финалов ЛЧ 2015-2019 ".....