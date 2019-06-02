Сборная России показала, как игроки команды смотрели финал Лиги чемпионов

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, на котором футболисты национальной команды смотрят финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Игроки смотрели поединок на базе национальной команды в Новогорске.
Пресс-служба сборной России опубликовала видео, на котором футболисты национальной команды смотрят финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Игроки смотрели поединок на базе национальной команды в Новогорске.
а страна - это единство. И нет бомжей ,пупсиков и прочего .
а страна - это единство. И нет бомжей ,пупсиков и прочего .