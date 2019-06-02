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Сборная России показала, как игроки команды смотрели финал Лиги чемпионов

02 июня 2019, 12:21
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, на котором футболисты национальной команды смотрят финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»

Игроки смотрели поединок на базе национальной команды в Новогорске.

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Ямайский Болт
Ямайский Болт ответил NAZAR 007
   567 / 816
02 июня в 19:11
Это сборная страны для общего понимания, а не клубное, а страна - это единство. И нет бомжей ,пупсиков и прочего .
вот именно, бесит когда заходишь в новость о сборной , а там фонтаны клубного поноса..
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил parallels
   47 / 816
02 июня в 13:33
смолов пупсику объясняет, как ребёнку. оно и понятно)
Это сборная страны для общего понимания, а не клубное,
а страна - это единство. И нет бомжей ,пупсиков и прочего .
parallels
parallels
   2 / 816
02 июня в 13:08
смолов пупсику объясняет, как ребёнку. оно и понятно)
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