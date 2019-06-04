Агент Лаксальта: «Намерение игрока - остаться в „Милане“»

Агент полузащитника «Милана» рассказал о будущем игрока в итальянском клубе.

Да, намерение игрока - остаться в клубе. Как я уже говорил, он только недавно перебрался в «Милан». Он твердо верит, что сможет пробиться в основу, но мы должны понять, каким будет выбор клуба и новый тренер.

Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что игрок в данный момент прекрасно чувствует себя в Милане и хочет продолжить работу с клубом. Мы будем ждать решения других сторон, мы пока не искали альтернативных вариантов.