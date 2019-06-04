Перкасси: «Мы рассмотрим предложения по Сапате от 50 млн евро»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси в интервью Bergamo TV прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего .

Мы рассмотрим предложения по Сапате, если сумма будет в размере 50 млн евро. После мы поговорим с Гасперини о любых приемлемых альтернативах.

Но это все гипотезы. Трансферное окно только открылось.

Все наши игроки хотят остаться в клубе, учитывая, что мы вышли в Лигу чемпионов. Я не слышал, чтобы кто-то хотел уйти. Я скажу максимально просто: все зависит от выгодных предложений.