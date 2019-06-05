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«Реал» и «Манчестер Сити» сразятся за «японского Месси»

сегодня, 08:14

Японское издание NikkanSports сообщает, что «Реал» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приобретении нападающего «Токио» Такефусы Кубо, которого называют «японским Лионелем Месси». Во вторник футболисту исполнилось 18 лет.

Кубо провел несколько лет в академии «Барселоны», но в 2015 году был вынужден покинуть «сине-гранатовых», поскольку клуб был обвинен в нарушении правил при подписании молодых игроков. Юный форвард вернулся на родину, но теперь он достигнул совершеннолетия и ему ничего не помешает продолжить развитие в Европе.

Отмечается также, что за Кубо следят скауты ПСЖ.

В 2017 году Кубо стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Японии.

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