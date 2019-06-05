«Аякс» отказал «Атлетико» в продаже Нереса за 40 млн евро

сегодня, 07:21

«Атлетико» сделал «Аяксу» первое предложение по приобретению форварда . Однако, согласно источнику, амстердамский клуб отказался продавать игрока сборной Бразилии за 40 млн евро.

Отмечается, что сам 22-летний футболист не прочь перебраться в «Атлетико» и надеется, что стороны достигнут соглашения.

По слухам, нтерес к Нересу также проявляют «Пари Сен-Жермен», «Милан» и «Эвертон».

Вчера появилась информация о том, что «Атлетико» рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.