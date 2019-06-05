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«Аякс» отказал «Атлетико» в продаже Нереса за 40 млн евро

сегодня, 07:21

«Атлетико» сделал «Аяксу» первое предложение по приобретению форварда Давида Нереса. Однако, согласно источнику, амстердамский клуб отказался продавать игрока сборной Бразилии за 40 млн евро.

Отмечается, что сам 22-летний футболист не прочь перебраться в «Атлетико» и надеется, что стороны достигнут соглашения.

По слухам, нтерес к Нересу также проявляют «Пари Сен-Жермен», «Милан» и «Эвертон».

Вчера появилась информация о том, что «Атлетико» рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   26 / 831
сегодня в 07:46
Пошла рапродажа... Жаль
Van Vanovich
Van Vanovich
   190 / 831
сегодня в 07:38
только не в Атлетико этот Антифутбол Симеоне. Ээх. А может Аякс не раскупят, кроме Де лигта. Райола по любому его спихнет
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 831
сегодня в 07:24
Жаль , что такую самобытную команду растаскивают по кускам!!!
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