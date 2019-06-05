Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за игрока «Лестера»

Четыре топ-клуба английской Премьер-Лиги претендуют на полузащитника «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона.
По данным источника, интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
Отмечается, что и сам 22-летний футболист, который оценивается в 60 млн фунтов, заинтересован в том, чтобы перебраться в один элитных клубов Англии.
Для Тоттена - это практически замена Эриксену по формату игры
Для МанСити - ещё один англичанин в копилку, но скорее пока для ротации, когда Сильва постареет, практики будет больше
Для Ливерпуля, игрок под схему 4-2-3-1 на АП, играют так пока редко, но вероятно потому что на АП у них частенько Шакири играет, а он не всегда стабилен (шансы на основу выше чем в МС, но нет гарантии)
В текущем МЮ вероятно игрок основы, но под него нужен другой форвард (не Лукаку) который будет открываться почаще, ну и з.п. тут явно насыпят больше всех - потому что это один из немногих козырей нынешнего МЮ.
Так что поглядимс...
Для Тоттена - это практически замена Эриксену по формату игры
Для МанСити - ещё один англичанин в копилку, но скорее пока для ротации, когда Сильва постареет, практики будет больше
Для Ливерпуля, игрок под схему 4-2-3-1 на АП, играют так пока редко, но вероятно потому что на АП у них частенько Шакири играет, а он не всегда стабилен (шансы на основу выше чем в МС, но нет гарантии)
В текущем МЮ вероятно игрок основы, но под него нужен другой форвард (не Лукаку) который будет открываться почаще, ну и з.п. тут явно насыпят больше всех - потому что это один из немногих козырей нынешнего МЮ.
Так что поглядимс...