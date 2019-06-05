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Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за игрока «Лестера»

сегодня, 07:53

Четыре топ-клуба английской Премьер-Лиги претендуют на полузащитника «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона.

По данным источника, интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Отмечается, что и сам 22-летний футболист, который оценивается в 60 млн фунтов, заинтересован в том, чтобы перебраться в один элитных клубов Англии.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
   312 / 831
сегодня в 08:11
Кто больше заплатит туда и отправится.
Foxes
Foxes
   312 / 831
сегодня в 08:07
Успокойтесь четыре клуба АПЛ!
shlifen
shlifen
   37 / 831
сегодня в 08:05
Хороший игрок, да к тому же англичанин и молод, думаю борьба может быть жаркой.
Для Тоттена - это практически замена Эриксену по формату игры
Для МанСити - ещё один англичанин в копилку, но скорее пока для ротации, когда Сильва постареет, практики будет больше
Для Ливерпуля, игрок под схему 4-2-3-1 на АП, играют так пока редко, но вероятно потому что на АП у них частенько Шакири играет, а он не всегда стабилен (шансы на основу выше чем в МС, но нет гарантии)
В текущем МЮ вероятно игрок основы, но под него нужен другой форвард (не Лукаку) который будет открываться почаще, ну и з.п. тут явно насыпят больше всех - потому что это один из немногих козырей нынешнего МЮ.

Так что поглядимс...
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