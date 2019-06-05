Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за игрока «Лестера»

сегодня, 07:53

Четыре топ-клуба английской Премьер-Лиги претендуют на полузащитника «Лестер Сити» .

По данным источника, интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Отмечается, что и сам 22-летний футболист, который оценивается в 60 млн фунтов, заинтересован в том, чтобы перебраться в один элитных клубов Англии.