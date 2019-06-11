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Мартинес: «Считаю, Азар и „Реал“ идеально подходят друг другу»

сегодня, 07:51

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о переходе капитана национальной команды Эдена Азара из «Челси» в «Реал».

«Реал» получил феноменального игрока. Что касается Эдена, он не мог надеяться на то, что у него будет много новых глав в карьере. Он всегда говорил, что в Лондоне с «Челси» он чувствует себя как дома. Так что «Реал», пожалуй, был единственным местом, куда он мог перейти и о котором мечтал.

Я думаю, что они идеально подходят друг другу. Каждая из сторон проявила огромное уважение во время этой сделки, и я считаю, что именно так и должно быть в футболе. Теперь мы все с нетерпением ждём, каким будет начало главы Азара в «Реале».

Экс-наставник «Реала» Хосе Антонио Камачо одобрил трансфер Азара в «Королевский клуб».

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Все комментарии
Bavaria_N
Bavaria_N
   502 / 751
сегодня в 09:29
мешок челси без азара скатятся на дно. а сливочные мешки будут дальше глотать пыль в чемпе
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   106 / 751
сегодня в 09:26
Еще ни дня там не играл и такие выводы.
cska plus
cska plus
   31 / 751
сегодня в 09:02
Точнее слов не придумаешь.
Garrincha58
Garrincha58
   206 / 751
сегодня в 08:41
не факт
GreeM
GreeM
   72 / 751
сегодня в 08:39
В Реале может так не заиграть как в Челси.
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