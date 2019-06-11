Мартинес: «Считаю, Азар и „Реал“ идеально подходят друг другу»

Главный тренер сборной Бельгии поделился мнением о переходе капитана национальной команды из «Челси» в «Реал».

«Реал» получил феноменального игрока. Что касается Эдена, он не мог надеяться на то, что у него будет много новых глав в карьере. Он всегда говорил, что в Лондоне с «Челси» он чувствует себя как дома. Так что «Реал», пожалуй, был единственным местом, куда он мог перейти и о котором мечтал.

Я думаю, что они идеально подходят друг другу. Каждая из сторон проявила огромное уважение во время этой сделки, и я считаю, что именно так и должно быть в футболе. Теперь мы все с нетерпением ждём, каким будет начало главы Азара в «Реале».