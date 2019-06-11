Де Лигт склоняется к переходу в ПСЖ

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Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов , вероятно, продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».

По информации испанских СМИ 19-летнего футболиста не убедило предложение «Барселоны». Дело может быть как в финансовом аспекте, так и в спортивных гарантиях клуба.

Отмечается, что из всех топ-клубов, интересующихся де Лигтом, ближе всего к приобретению игрока находится ПСЖ . В том числе, потому, что у нового спортивного директора парижан Леонардо хорошие отношения с агентом голландца Мино Райолой.