Де Лигт склоняется к переходу в ПСЖ

Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Матийс де Лигт, вероятно, продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».
По информации испанских СМИ 19-летнего футболиста не убедило предложение «Барселоны». Дело может быть как в финансовом аспекте, так и в спортивных гарантиях клуба.
Отмечается, что из всех топ-клубов, интересующихся де Лигтом, ближе всего к приобретению игрока находится ПСЖ. В том числе, потому, что у нового спортивного директора парижан Леонардо хорошие отношения с агентом голландца Мино Райолой.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов платить де Лигту в 2 раза больше, чем предлагает «Барселона».