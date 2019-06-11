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Де Лигт склоняется к переходу в ПСЖ

сегодня, 03:48

Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Матийс де Лигт, вероятно, продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».

По информации испанских СМИ 19-летнего футболиста не убедило предложение «Барселоны». Дело может быть как в финансовом аспекте, так и в спортивных гарантиях клуба.

Отмечается, что из всех топ-клубов, интересующихся де Лигтом, ближе всего к приобретению игрока находится ПСЖ. В том числе, потому, что у нового спортивного директора парижан Леонардо хорошие отношения с агентом голландца Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов платить де Лигту в 2 раза больше, чем предлагает «Барселона».

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