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«Бенфика» ведёт переговоры по нападающему «Реала»

сегодня, 07:11

«Бенфика» является главным претендентом на нападающего «Реала» Рауля Де Томаса, информирует источник.

Сообщается, что руководители португальского клуба уже вступили в переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом. За 24-летнего испанца «орлам» придётся заплатить от 20 до 25 млн евро. Помимо «Бенфики», Де Томасом также интересуются «Порту» и «Валенсия». 

В минувшем сезоне чемпионата Испании Де Томас забил 14 голов в 33 матчах в составе «Райо Вальекано».

Напомним, вчера состав «Реала» пополнил 18-летний воспитанник «Барселоны».

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Kresi frok
Kresi frok
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сегодня в 07:35
Хорошая статистика, тем более за Райо. Зря риал от него отказывается.
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