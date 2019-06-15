«Бенфика» ведёт переговоры по нападающему «Реала»

сегодня, 07:11

«Бенфика» является главным претендентом на нападающего «Реала» , информирует источник.

Сообщается, что руководители португальского клуба уже вступили в переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом. За 24-летнего испанца «орлам» придётся заплатить от 20 до 25 млн евро. Помимо «Бенфики», Де Томасом также интересуются «Порту» и «Валенсия».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Де Томас забил 14 голов в 33 матчах в составе «Райо Вальекано».

Напомним, вчера состав «Реала» пополнил 18-летний воспитанник «Барселоны».