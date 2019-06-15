«Валенсия» и два клуба АПЛ поспорят за Силлессена

сегодня, 06:27

Вратарь «Барселоны» и сборной Нидерландов может продолжить карьеру в Англии.

Согласно источнику, к 30-летнему футболист проявляют интерес в «Эвертоне» и «Вест Хэме». Отмечается, что на Силлессена также претендует «Валенсия», но чтобы купить голландца, «летучим мышам» придётся для начала продать голкипера Нето.

Ранее сообщалось, что Силлессен согласовал контракт с «Бенфикой». Однако клубы не смогли договориться между собой. Переговоры сорвались после того, как стало известно, что «Бенфика» не заплатит за вратаря больше 12 млн евро.