Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира

15 июня 2019, 20:56

Завершился чемпионат мира-2019 U20, который проходил в Польше.

В финальном поединке сборная Украины расправилась со сверстниками из Южной Кореи. На 5-й минуте счет открыл представитель азиатской команды Ли Кангин, точно исполнив пенальти. К 53-й минуте украинцы вышли вперед благодаря дублю Владислава Супряги. В концовке встречи Георгий Цитаишвили забил третий гол сборной Украины. В итоге поединок завершился со счетом 3:1.

Бронзовым призером мундиаля стал Эквадор.