Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира

Завершился чемпионат мира-2019 U20, который проходил в Польше.
В финальном поединке сборная Украины расправилась со сверстниками из Южной Кореи. На 5-й минуте счет открыл представитель азиатской команды Ли Кангин, точно исполнив пенальти. К 53-й минуте украинцы вышли вперед благодаря дублю Владислава Супряги. В концовке встречи Георгий Цитаишвили забил третий гол сборной Украины. В итоге поединок завершился со счетом 3:1.
Бронзовым призером мундиаля стал Эквадор.
Море это продукт фантазии пропагандистов из мокшандии)))Если вам нравится верить в бред,то кто же вам доктор?)))
Тоже не буду мешать верить в вашу "историю" из пробирки, особенно бред про финно-угров доставил, учитывая уровень жизни на окраине, и в финляндии-венгрии.
Мокшанин!Если ты не вижел кенгуру или не был в Антарктиде то это не значит что их нет)))
Прочти хоть одну этнографическую книгу за свою жизнь и можете тебе что-то да дойдет,жить в невежестве и быть невеждой хоть перестанешь .Фино-угры это не фины и венгры,это этническая группа людей куда входили племена мокшан,ерзян,мурома,чудь,мордва итд,что проживали на современной территории вашей нынешней псевдо-страны.да и в Финляндии и в Венгрии и даже в Литве есть фино-угры,но проблеа в том что вы себя к слОвянам приписать хотите.Зачем понятно канешна,что бы присвоить себе отношение к Киевской Руси.
Море это продукт фантазии пропагандистов из мокшандии)))Если вам нравится верить в бред,то кто же вам доктор?)))
Тоже не буду мешать верить в вашу "историю" из пробирки, особенно бред про финно-угров доставил, учитывая уровень жизни на окраине, и в финляндии-венгрии.
Мокшанин!Если ты не вижел кенгуру или не был в Антарктиде то это не значит что их нет)))
Прочти хоть одну этнографическую книгу за свою жизнь и можете тебе что-то да дойдет,жить в невежестве и быть невеждой хоть перестанешь .Фино-угры это не фины и венгры,это этническая группа людей куда входили племена мокшан,ерзян,мурома,чудь,мордва итд,что проживали на современной территории вашей нынешней псевдо-страны.да и в Финляндии и в Венгрии и даже в Литве есть фино-угры,но проблеа в том что вы себя к слОвянам приписать хотите.Зачем понятно канешна,что бы присвоить себе отношение к Киевской Руси.
Невское, не боишься, что тебя пресловутый гос'деп на прицел возьмёт, ведь ты их тут "разоблачил"? ))
Невское, не боишься, что тебя пресловутый гос'деп на прицел возьмёт, ведь ты их тут "разоблачил"? ))
Кремлевате и лахте — ныть и конвульсировать! У них должно знатно подгореть, ведь страны, по их зомбированному методичками мнению, не существует, а она в реальности, да ещё и медали берёт.
кисель с соловьём, наверное, вскипели от злости.
Кремлевате и лахте — ныть и конвульсировать! У них должно знатно подгореть, ведь страны, по их зомбированному методичками мнению, не существует, а она в реальности, да ещё и медали берёт.
кисель с соловьём, наверное, вскипели от злости.
Ничего она творить не будет. Молодежный состав - это нечто совершенно иное. Или вы уверены, что Южная Корея тоже скоро будет творить историю?
Ничего она творить не будет. Молодежный состав - это нечто совершенно иное. Или вы уверены, что Южная Корея тоже скоро будет творить историю?