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Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира

15 июня 2019, 20:56

Завершился чемпионат мира-2019 U20, который проходил в Польше.

В финальном поединке сборная Украины расправилась со сверстниками из Южной Кореи. На 5-й минуте счет открыл представитель азиатской команды Ли Кангин, точно исполнив пенальти. К 53-й минуте украинцы вышли вперед благодаря дублю Владислава Супряги. В концовке встречи Георгий Цитаишвили забил третий гол сборной Украины. В итоге поединок завершился со счетом 3:1.

Бронзовым призером мундиаля стал Эквадор.

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Чемпионат Мира 2019 (до 20)  Протоколы  Украина (до 20)  Южная Корея (до 20)
Источник: Soccer.RuРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Herewegoagain
Herewegoagain
вчера в 19:28
Справедливости ради, победила не Украина, победил VAR в полуфинале. Если бы засчитали гол итальянцев на 90 минуте, украинцы вряд ли бы вытянули овертаймы. А так с победой! Восхищаюсь украинцами искренне. Свитолина, Ломаченко, Усик - эти имена я слышал за последние полгода достаточно часто, притом что спортом помимо футбола не интересуюсь. А теперь украинцы и в футбол заиграли. И это при войне и внутренней неразберихе. Молодцы!
dimagas1
dimagas1
   57 / 731
вчера в 16:29
Зеленыйслоник Зеленыйслоник ответил dimagas1 624 / 742 сегодня в 15:12
Море это продукт фантазии пропагандистов из мокшандии)))Если вам нравится верить в бред,то кто же вам доктор?)))
Тоже не буду мешать верить в вашу "историю" из пробирки, особенно бред про финно-угров доставил, учитывая уровень жизни на окраине, и в финляндии-венгрии.


Мокшанин!Если ты не вижел кенгуру или не был в Антарктиде то это не значит что их нет)))
Прочти хоть одну этнографическую книгу за свою жизнь и можете тебе что-то да дойдет,жить в невежестве и быть невеждой хоть перестанешь .Фино-угры это не фины и венгры,это этническая группа людей куда входили племена мокшан,ерзян,мурома,чудь,мордва итд,что проживали на современной территории вашей нынешней псевдо-страны.да и в Финляндии и в Венгрии и даже в Литве есть фино-угры,но проблеа в том что вы себя к слОвянам приписать хотите.Зачем понятно канешна,что бы присвоить себе отношение к Киевской Руси.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил dimagas1
   707 / 731
вчера в 15:12
Море это продукт фантазии пропагандистов из мокшандии)))Если вам нравится верить в бред,то кто же вам доктор?)))
    liverpool-today
    liverpool-today ответил underground_10
       171 / 731
    вчера в 03:23
    Корея тут при чём? Суть в прогрессе молодёжи и подходу к юношескому футболу.
    Alex poljak
    Alex poljak
       241 / 731
    вчера в 02:05
    Интересно, если бы провели матч сборная Шевченко и сборная 20-летних чемпионов мира. Вот можно было бы посмотреть на уровень.
    Знатог
    Знатог
       377 / 731
    16 июня в 20:46
    Оно и не удивительно, ведь жовто-блакитные -пятикратные чемпионы мира.
    hoper
    hoper
       415 / 731
    16 июня в 20:22
    Братьев украинцев с победой.И пожалуйста не обобщайте всех москалей .Среди нас очень много нормальных
    Misha Korn
    Misha Korn
       588 / 731
    16 июня в 19:38
    от всей души поздравляю и такиж же успехов в будущем
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       319 / 731
    16 июня в 18:53
    Скоро взрослую команду Германии и команду Франции в топку) На арену выйдут корейцы с украинцами;)))
    Знатог
    Знатог
       377 / 731
    16 июня в 17:47
    Молодцы украинцы, поздравляю. Посмотрел состав, почти все украинские и русские фамилии. А у нас в молодёжных сборных славянских фамилий мало.
    GooSe25
    GooSe25
       325 / 731
    16 июня в 17:34
    Молодцы, а наши на него даже не попали, позор
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       202 / 731
    16 июня в 16:51
    Поздравляю Украину с победой на ЧМ U-20.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Almazny
       155 / 731
    16 июня в 14:24
      edubokom
      edubokom
         663 / 731
      16 июня в 14:01
      Не интересно... Тем более многие комментарии не на русском
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций ответил Санчо Панса
         255 / 731
      16 июня в 12:18
      Ну прямо событие для этой сборной! Хотя, конечно, за соседей можно только порадоваться. В сложное для этой страны время, победа сборной Украины это реально праздник)
      а у вас какое событие? обыграли сан марины и кипр?)))) тоже мне такие подвиги совершили )) ну москаляк есть москаляк когда уже ваши юниоры выйграют что нибудь? а я же забыл у вас же дзюбы деревянные перестали выростать)))))))
      dimagas1
      dimagas1 ответил Ruslik1982
         57 / 731
      16 июня в 12:16
      какой в Украине лимит на легионеров?
      Не больше 7-ми легионеров в старте.
      galem72
      galem72 ответил Comench
         135 / 731
      16 июня в 12:00
      Дожились до краха футбола, когда в угоду дяде Сэму, чтобы навредить России, чемпионами мира делают.
      "...когда в угоду дяде Сэму, чтобы навредить России, чемпионами мира делают..."

      Невское, не боишься, что тебя пресловутый гос'деп на прицел возьмёт, ведь ты их тут "разоблачил"? ))
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         98 / 731
      16 июня в 11:58
      Ну прямо событие для этой сборной! Хотя, конечно, за соседей можно только порадоваться. В сложное для этой страны время, победа сборной Украины это реально праздник)
      galem72
      galem72
         135 / 731
      16 июня в 11:57
      Соседей с победой, молодцы украинцы!
      Кремлевате и лахте — ныть и конвульсировать! У них должно знатно подгореть, ведь страны, по их зомбированному методичками мнению, не существует, а она в реальности, да ещё и медали берёт.
      кисель с соловьём, наверное, вскипели от злости.
      Evgeny Moreman
      Evgeny Moreman
         419 / 731
      16 июня в 11:54
      Хохлы красавцы !!!Так держать славяне.
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций ответил Сп62
         255 / 731
      16 июня в 11:51
      Украинских ребят с победой. Что до перспектив кореян, то посмотрите сколько японцев играют за границей.
      а есть разница между японией и кореей?
      Сп62
      Сп62
         294 / 731
      16 июня в 11:49
      Украинских ребят с победой. Что до перспектив кореян, то посмотрите сколько японцев играют за границей.
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций
         255 / 731
      16 июня в 11:45
      няма своей школы прывыкли за газ купляць неграу а потым бъюцца у дзесны што сан марына выйграли тожа мне паказчыки
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций
         255 / 731
      16 июня в 11:44
      незалежная наперад хай маскали завидуюць
      dimagas1
      dimagas1 ответил Зеленыйслоник
         57 / 731
      16 июня в 11:36
      Море это продукт фантазии пропагандистов из мокшандии)))Если вам нравится верить в бред,то кто же вам доктор?)))
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций ответил hoper
         255 / 731
      16 июня в 11:35
      Большое спасибо дружище
      пользуйся братан)
      d_fincher
      d_fincher
         142 / 731
      16 июня в 11:34
      Эта молодежь скоро станет основой взрослой сборной, которая будет творить историю

      Ничего она творить не будет. Молодежный состав - это нечто совершенно иное. Или вы уверены, что Южная Корея тоже скоро будет творить историю?
      hoper
      hoper ответил завоеватель кубка лиги наций
         415 / 731
      16 июня в 11:34
      www.soccer.ru/?new_design=0
      Большое спасибо дружище
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций ответил hoper
         255 / 731
      16 июня в 11:33
      Скиньте ссылку на старый сайт пожалуйста
      www.soccer.ru/?new_design=0
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций ответил neverwin
         255 / 731
      16 июня в 11:33
      Вот читаешь вроде есть адекватные люди которые выражают искреннюю поддержку, а есть же те у кого один факт победы Украины вызывает огненный поток из дупла и поток гноя из пасти, я лично на ЧМ болел и поддерживал Россию, так как считаю что мы всеровно братские народы. Друг друга надо подтягивать ,а не там Франции , Испании, Германии и т.д. и не давать им повода смотреть на нас с высока, глядя как мы друг другу глотки грызём.
      вроде верно сказано но есть маленькое но когда россияки будут говорить на украинца хохол на белоруса бульбашь так это еще терпимо но когда москали лезут в карман к нам это уже перебор поэтому россияки получат рано или поздно по наглой рыжей морде
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