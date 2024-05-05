Гол пяткой и триллер в матче «Динамо». Ужасная оборона – лучшее, что случалось с РПЛ

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сегодня, 22:14

Бедные вратари – залетают дикие удары.

Чемпионская интрига питается камбэками

У «Зенита» завтра матч в Воронеже, а потом игры против ЦСКА , «Ахмата» и «Ростова». Не самый легкий календарь для потерявшего Семака, особенно с учётом второго поединка против злых «армейцев» в Кубке страны. А «Динамо» сегодня едва не выбило себя из борьбы. На старте матча атака Лички проиграла третьему голкиперу «Сочи» Рудакову, не реализовали серию шикарных моментов. Но затем на первый план вышел хладнокровный Тюкавин, 21-летний форвард забил гол пяткой.

Всего в поединке «Динамо» и «Сочи» зрители увидели пять мячей. Причём второй гол гостей тоже шикарным ударом точно под штангу. И могло быть больше голов. Про оборону москвичей много нехорошего сказано, а защиту южан описывает строчка в таблице – пропустили 43 гола в 27 турах. Если «Урал» завтра дома не получит столько мячей от «Балтики», то «Сочи» останется на дне в рейтинге по пропущенным мячам. Хотя кто только не был на пузе при игре в защите в сезоне РПЛ .

Но открытый футбол в итоге служит украшением РПЛ , а не пороком лиги без еврокубковых путёвок. Даже у «Факела» высокий прессинг и агрессивное поведение хавбеков и форвардов при контратаках. А у «Балтики» широкая игра флангами и наглый юный хавбек Козлов в центре с умными разрезными передачами. Вот если бы триллеры устраивали в пользу международных соперников, то можно было ворчать о классе и порядке. А когда лига закрытая, то угол обзора совсем другой.

Результативный футбол помогает развитию

Чем больше голов и камбэков – тем круче для зрителей и самих команд, ведь молодым игрокам нужна мотивация, а она строится на интересности сюжетов при отсутствии борьбы за путевки в Лигу чемпионов. «Динамо» против «Сочи» показало характер. Спас выход опытного камерунца Нгамалё в атаку, у него гол плюс пас. Москвичи сравнялись с «Краснодаром» и «Зенитом» по очкам до матча чемпионов против непростого в родных стенах «Факела», интрига жива.

А в прошлых турах наличие воли не раз демонстрировали соперники ЦСКА в концовках матчей против обороны бедняги Акинфеева. Также знамениты своим подходом футболисты «Локомотива», мастера начудить в защите, а потом просить Глушенкова всё исправить в атаке. Результативность сочетается с тем, что ничья это прямая опция в любом поединке РПЛ . А где равный счёт – там достаточно одного гола, чтобы «Зенит» в 11 из 26 туров потерял очки.

Так и случилось сейчас. А если чемпион выбыл из категории «неприкасаемые», то зачем бояться остальных соперников? Прошлый сезон был ещё результативнее, но одно дело накидать голов «Химкам» и «Торпедо», и совсем другая история – перестрелки с опасными аутсайдерами. Год назад были «пассажиры», а сейчас не раз подчёркивали, что в РПЛ нет слабых команд. Прямой вылет грозит похорошевшему весной «Сочи» и крепкому «Уралу» с классным стартом сезона.

Нет ни одной команды с сильной защитой



Грамотной, спокойной, выверенной и настоявшейся, чтобы надёжности хватило на весь сезон, а не выветрились за несколько туров. Тренер Семак заложил в ломбард душу дьяволу футбольной удачи, но 23 результативные ошибки «Зенита» в обороне не должны вводить в заблуждение. На самом деле чемпион легко мог пропустить намного больше. Забавно, что дальше в этой категории идет «Краснодар», у которого всего 26 пропущенных мячей при xG соперников в 28 пунктов.

Кто из фанатов РПЛ часто наблюдает за приключениями защитников Волкова, Алонсо, Тормены и Оласы, тот знает, что в «Краснодаре» ставят свечки за здоровье Сафонова. Голкипер команды выручал много раз, поэтому пропустили всего 26 голов в 27 турах, а могли потерять намного больше очков. И это лидеры дивизиона. «Урал», «Ростов» и «Сочи» вообще с проходным двором в защите во многих играх. А у «Пари НН» и «Ахмата» есть два режима. Или играют ясно, сухо и комфортно.

Или другой турбулентный режим, допускают жуткие ошибки в обороне, которые ведут к разгромам. Например, «Ахмат» пропустил семь голов от новичка РПЛ «Балтики». Какие ещё аргументы в пользу проблемности их обороны нужны? Фактически от обороны пробовал играть только Юран в «Пари НН». Но в итоге тренера уволили, а команда капитана Гоцука пропустила 22 гола в РПЛ в новом году. Со «Спартаком» организовали нулевую ничью, и этот матч вряд ли понравился публике.

У многих есть проблемы с позиционной атакой

Даже у «Краснодара» не всё гладко в позиционной атаке, не говоря о «Спартаке». Также обратите внимание, что сегодня «Динамо», когда играло первым номером против «Сочи», не забило. А как только игра подравнялась, пошли встречные атаки и появилось пространство – Тюкавин и его коллеги нашли путь к воротам. «Локомотив» тоже может прижать соперников даже в московских дерби, но первым номером не забивают, надо ждать финальные минуты и стандарты.

Интересная особенность лиги, которую на самом деле легко объяснить. Класс футболистов стал ниже, чем был раньше. Джон Кордоба за сезон запорол столько классных моментов, что его можно смело винить в неприятностях «Краснодара» в борьбе за чистое первое место. Также полно вчерашних студентов, 24 % участников чемпионата моложе двадцати трёх лет. Понятно, что не все в твердой основе как Тюкавин из «Динамо», но это тоже важная деталь, многие только учатся.