Слишкович: «„Пари НН“ не смотрел на наши ворота. Им было неинтересно»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

Не могу сказать, что игроки не готовы бороться психологически за титул. Если возьмём сейчас игру против «Факела» или «Урала», обе команды хотели играть. Сегодня «Пари НН» хотел очко. Они защищали себя, особенно во втором тайме.

Давайте честно, «Пари НН» не смотрел на наши ворота. Им было неинтересно. У них было два-три момента для контратаки, но наши игроки их остановили. Им не было интересно забить гол. Они хотели очко. Я всё это понимаю. «Пари НН» проиграли шесть матчей подряд. Пришёл новый тренер — мотивация, игроки хотят показать себя. Они решили так играть, и это нормально. К сожалению, мы свои моменты не создали.