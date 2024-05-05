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Слишкович: «„Пари НН“ не смотрел на наши ворота. Им было неинтересно»

вчера, 23:10
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

Не могу сказать, что игроки не готовы бороться психологически за титул. Если возьмём сейчас игру против «Факела» или «Урала», обе команды хотели играть. Сегодня «Пари НН» хотел очко. Они защищали себя, особенно во втором тайме.

Давайте честно, «Пари НН» не смотрел на наши ворота. Им было неинтересно. У них было два-три момента для контратаки, но наши игроки их остановили. Им не было интересно забить гол. Они хотели очко. Я всё это понимаю. «Пари НН» проиграли шесть матчей подряд. Пришёл новый тренер — мотивация, игроки хотят показать себя. Они решили так играть, и это нормально. К сожалению, мы свои моменты не создали.

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Интерес
сегодня в 09:14
Почти классика-Ужасный мир,ужасная игра....
dpw4nbnrynw5
dpw4nbnrynw5
сегодня в 06:47
Никому ничья ничего не дала, только потеряли очки.
112910415
112910415
сегодня в 06:01
чего хотели, того и добились !
ABir
ABir
сегодня в 00:42
Игра Спартаку, честно сказать, вообще не удалась. Можно придумать объяснение, что много сил отнял кубковый матч, экономия сил на кубковую игру с Балтикой. Другого объяснения этой ничьей трудно придумать, т.к. сила и длина скамейки запасный КБ несопоставима со скамейкой НН.
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