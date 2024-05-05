«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» на «Энфилде»

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вчера, 20:26

«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» в матче 36-го тура АПЛ со счётом 4:2.

За «красных» забили (16’), (45’), (50’) и (59’).

В составе «шпор» голами отличились (72’) и (77’).

По итогу матча «Ливерпуль» остался на 3-м месте, а «Тоттенхэм» на 5-м.