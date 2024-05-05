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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» на «Энфилде»

вчера, 20:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» в матче 36-го тура АПЛ со счётом 4:2.

За «красных» забили Мохамед Салах (16’), Эндрю Робертсон (45’), Коди Гакпо (50’) и Харви Эллиот (59’).

В составе «шпор» голами отличились Ришарлисон (72’) и Хын-Мин Сон (77’).

По итогу матча «Ливерпуль» остался на 3-м месте, а «Тоттенхэм» на 5-м.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:28
очень классная победа !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:36
хорошая победа красных
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:12
Уважаемые представители Соккера, Почему при просмотре турнирную таблицу, таблица АПЛ по ширине не вмещается в экран моего телефона. Хотя все другие таблицы четко с запасом показывают набранные очки команд. Телефон современный. Это как-то можно исправить?? Сузить таблицу АПЛ.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:06
Как красиво начиналась сказка Постекоглу в ТТХ. Команда даже определенное время внушало доверие среди лидеров турнира. Все заговорили что наконец-то нашли тренера подходящего. Но что-то совсем под конец сдались. Сегодняшние результаты ТТХ и ВХЮ разбили мои надежды на чемпионство Арсенала. С такой игрой МС просто не заметит их. Можно смело поздравлять синий Манчестер с чемпионством.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:59
Эллиот классно в девятку закрутил!!!
почаще бы радовал так
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:56
Защита ТТХ просто проходной двор , единственный достойный это К.Ромеро выручает и спасает . В остальном полный провал . Игроки Ливерпуля могли и побольше заколотить . Моментов было достаточно . В след. игре против МСити , если тренерский штаб не сделают выводы , будет разгром от Холланда и К .
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:54, ред.
Точно! Запутался. Думал, что из Англии по рейтингу УЕФА будут пять команд.
А оказывается только с этого сезона матчи учитываются.
Ну пусть будет в еврокубках.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:53
У Тоттенхэма 4 подряд поражения в АПЛ .. Впервые за 20 лет.. Заставить забыть это они могут только отобрав очки у МС и лишив его чемпионства.. Они неудобный соперник в последнее время для горожан.. Пеп должен это учитывать.. ☝️..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:53
А ТТХ копит силы и фарт на матч против сити)
sihafazatron
sihafazatron ответ azkan (раскрыть)
вчера в 20:52
У Челси шансы на ЛЧ? Точно ничего не путаете?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:49
Другого исхода и не должно было быть .
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:49
С победой красных, молодцы!
порадовали Юргена и Энфилд в предпоследней домашней игре сезона
azkan
azkan
вчера в 20:46
Ливерпуль с победой! Пока есть шансы.
А ТТХ... Было ясно, что у шпор очень сложные игры оставались на конец сезона, вместе с отложенными.
Четвертая игра проиграна. Если так и дальше, при определенных обстоятельствах могут вообще остаться без еврокубков.
Как не удивительно, даже у Челси появляется шанс попасть в ЛЧ. О как закрутили шпоры))
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:37
Молодцы, хотя и расслаблись в конце. Два гола от Тоттенхэма пропускать было необязательно.
Mi6
Mi6
вчера в 20:31
Хоть сегодня стали похожи на себя…
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