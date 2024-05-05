«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» на «Энфилде»

«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» в матче 36-го тура АПЛ со счётом 4:2.
За «красных» забили Мохамед Салах (16’), Эндрю Робертсон (45’), Коди Гакпо (50’) и Харви Эллиот (59’).
В составе «шпор» голами отличились Ришарлисон (72’) и Хын-Мин Сон (77’).
По итогу матча «Ливерпуль» остался на 3-м месте, а «Тоттенхэм» на 5-м.
А ТТХ... Было ясно, что у шпор очень сложные игры оставались на конец сезона, вместе с отложенными.
Четвертая игра проиграна. Если так и дальше, при определенных обстоятельствах могут вообще остаться без еврокубков.
Как не удивительно, даже у Челси появляется шанс попасть в ЛЧ. О как закрутили шпоры))
А ТТХ... Было ясно, что у шпор очень сложные игры оставались на конец сезона, вместе с отложенными.
Четвертая игра проиграна. Если так и дальше, при определенных обстоятельствах могут вообще остаться без еврокубков.
Как не удивительно, даже у Челси появляется шанс попасть в ЛЧ. О как закрутили шпоры))