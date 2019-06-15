Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира

Завершился чемпионат мира-2019 U20, который проходил в Польше.
В финальном поединке сборная Украины расправилась со сверстниками из Южной Кореи. На 5-й минуте счет открыл представитель азиатской команды Ли Кангин, точно исполнив пенальти. К 53-й минуте украинцы вышли вперед благодаря дублю Владислава Супряги. В концовке встречи Георгий Цитаишвили забил третий гол сборной Украины. В итоге поединок завершился со счетом 3:1.
Бронзовым призером мундиаля стал Эквадор.
А у нас, пока, возня со стадионами, с расширением лиги и легионерством...
А у нас, пока, возня со стадионами, с расширением лиги и легионерством...
Теперь главное не затеряться в большом футболе!
Теперь главное не затеряться в большом футболе!
А на мундиале в России показала худший результат.
А на мундиале в России показала худший результат.
Слава Україні!
Слава Україні!