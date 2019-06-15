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Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира

сегодня, 20:56

Завершился чемпионат мира-2019 U20, который проходил в Польше.

В финальном поединке сборная Украины расправилась со сверстниками из Южной Кореи. На 5-й минуте счет открыл представитель азиатской команды Ли Кангин, точно исполнив пенальти. К 53-й минуте украинцы вышли вперед благодаря дублю Владислава Супряги. В концовке встречи Георгий Цитаишвили забил третий гол сборной Украины. В итоге поединок завершился со счетом 3:1.

Бронзовым призером мундиаля стал Эквадор.

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Чемпионат Мира 2019 (до 20)  Протоколы  Украина (до 20)  Южная Корея (до 20)
Источник: Soccer.RuРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Принц тарасовский
   57 / 721
сегодня в 21:17
Как упал уровень футбола, если укроина стала побеждать.
А само название финала, разве не удручает и пугает?
da da da 1
da da da 1
   230 / 721
сегодня в 21:17
хохлы в футболе всегда были сильнее России,это факт.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   15 / 721
сегодня в 21:16
Как упал уровень футбола, если укроина стала побеждать.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Klaus-S
   57 / 721
сегодня в 21:14
Очень рад и счастлив этой исторической победе. Парни и тренер Петраков просто молодцы. На характере в 32-х градусную жару переломили ход игры и победили.
Единственный человек, за которого я, искренне рад.
Klaus-S
Klaus-S
   278 / 721
сегодня в 21:12
Очень рад и счастлив этой исторической победе. Парни и тренер Петраков просто молодцы. На характере в 32-х градусную жару переломили ход игры и победили.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил dimagas1
   57 / 721
сегодня в 21:12
На последнем ЧМ Украина играла в 1\4 и проиграла будущим чемпионам Италии)))
Возможно я спутал. Значит, это было на ЧЕ в 2016. Разница невелика, ведь итог тотже.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил BESTjuventus10
сегодня в 21:12
с победой молодежь окраины)
ну если ты за окраины значит видимо приверженец политических мативов а вот братья хохлы или украинцы намного лучше играют в фкутбол хоть у них и разруха вспомни ссср все киевские динамовцы в основном и ро одному бомжу коню и свинье))) а еще минские динамовцы были но там пару лет ) хотя чего я тебе рассказываю ты еще не родился тогда)
particular
particular
   20 / 721
сегодня в 21:12
Солидный успех, который нашим парням, пока, недоступен...
А у нас, пока, возня со стадионами, с расширением лиги и легионерством...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   34 / 721
сегодня в 21:11
Молодцы!
Теперь главное не затеряться в большом футболе!
dimagas1
dimagas1 ответил Napoleon Bonapart
   86 / 721
сегодня в 21:10
Есть ответ. На последнем ЧМ малороссия заняла в группе 4е почетное место с общей разницей мячей 0:5, при трех поражениях!!! Вот- это их истинное лицо. А в чемпионате подростков и беспризорников они чемпионы.
На последнем ЧМ Украина играла в 1\4 и проиграла будущим чемпионам Италии)))
борька
борька
   91 / 721
сегодня в 21:10
Браво! Молодцы! Старались! Поздравляю! Желаю успехов!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил razdvatri
   57 / 721
сегодня в 21:08
а какое место сборная окраины заняла на нормальном чемпионате мира?
Есть ответ. На последнем ЧМ малороссия заняла в группе 4е почетное место с общей разницей мячей 0:5, при трех поражениях!!! Вот- это их истинное лицо. А в чемпионате подростков и беспризорников они чемпионы.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил razdvatri
   124 / 721
сегодня в 21:08
а какое место сборная окраины заняла на нормальном чемпионате мира?
но нормальном чемпионате мира ее не было. она обо76ась)
razdvatri
razdvatri
   218 / 721
сегодня в 21:05
а какое место сборная окраины заняла на нормальном чемпионате мира?
Strikers188
Strikers188
   700 / 721
сегодня в 21:05
Вы что, хотите как на Украине??
Igo0rek
Igo0rek
   83 / 721
сегодня в 21:05
Может быть если в России не будет такой наглой и агрессивной коррупции хотя бы в детском футболе, авось что и выйдет.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   57 / 721
сегодня в 21:03
О существовании этого так называемого ЧМ узнал только недавно. Естественно, финал не смотрел, поскольку одно его название уже вызывает рвотный рефлекс. Вопрос: а где Франция, Испания, Аргентина, ФРГ, Бразилия??? Корея и малороссия- это и есть мировой футбол? Страшно становится за футбол вцелом.... Надо побыстрее валить отсюда, а,то сведомые сейчас слетятся и з.....т ветку.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   153 / 721
сегодня в 21:03
Страна контрастов)
А на мундиале в России показала худший результат.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
сегодня в 21:02
хохлы молодцы москали кусают локти
parallels
parallels
   4 / 721
сегодня в 21:02
гы, прикольно, вратарь стоит 7,5 ляма - а весь состав 14,95.
goodbyegoodboy
goodbyegoodboy
сегодня в 21:01
Оцэ так так
Igo0rek
Igo0rek
   83 / 721
сегодня в 21:01
Мои поздравления!
dimagas1
dimagas1
   86 / 721
сегодня в 21:00
Крутая игра ,всех с победой!!!!
Слава Україні!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   124 / 721
сегодня в 20:59
с победой молодежь окраины)
Left Boy
Left Boy
   181 / 721
сегодня в 20:58
у хейтеров траур
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