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«Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт»

вчера, 20:23
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 5Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Айнтрахт» проиграл «Байеру» (1:5) в матче 32-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил полузащитник «Байера» Гранит Джака. На 32-й минуте нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике сравнял счёт. На 44-й минуте Патрик Шик снова вывел «Байер» вперёд. На 58-й минуте полузащитник гостей Эксекьель Паласиос реализовал пенальти. На 77-й минуте защитник «Байера» Джемери Фримпонг довёл счёт до разгромного, а на 89-й минуте Виктор Бонифац точно побил пенальти, установив окончательный результат на табло.

«Айнтрахт» идёт на 6-м месте (45 очков), «Байер» занимает 1-е место (84 очка). Леверкузенцы ранее уже обеспечили себе чемпионский титул.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:30
и никаких поражений !
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:28
Что за вакцину придумали там "фармацевты", что не проигрывают столько матчей?! Интересно, смогут ли до конца пройти сезон без поражений? Вот будет чудесно, если Байер возьмет требл без единого поражения!!! Такого помоему еще никому не удавалось!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:21
Магия работает....
Наверное если Байер выставит второй состав...удаляться 3 игрока....пропустят 4 гола до 90-й минуты - то всё равно выиграют !!!!!!...)))

Браво Алонсо !!!!!!!!!
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:42
Так держать ! Беспроигрышная серия продолжается . Байер скоро установит новый мировой рекорд .
allemz
allemz
вчера в 20:38
Походу Алонсо договаривался с дьяволом на нечто большее, чем просто победа в БЛ, ему не суждено проиграть даже незначительные матчи)
Заряжаем хату на его победу в ЛЕ!
Гость
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