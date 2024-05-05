«Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт»

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вчера, 20:23

«Айнтрахт» проиграл «Байеру» (1:5) в матче 32-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил полузащитник «Байера» Гранит Джака. На 32-й минуте нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике сравнял счёт. На 44-й минуте Патрик Шик снова вывел «Байер» вперёд. На 58-й минуте полузащитник гостей Эксекьель Паласиос реализовал пенальти. На 77-й минуте защитник «Байера» Джемери Фримпонг довёл счёт до разгромного, а на 89-й минуте Виктор Бонифац точно побил пенальти, установив окончательный результат на табло.

«Айнтрахт» идёт на 6-м месте (45 очков), «Байер» занимает 1-е место (84 очка). Леверкузенцы ранее уже обеспечили себе чемпионский титул.