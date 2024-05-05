«Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт»

«Айнтрахт» проиграл «Байеру» (1:5) в матче 32-го тура Бундеслиги.
Первый гол в игре на 12-й минуте забил полузащитник «Байера» Гранит Джака. На 32-й минуте нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике сравнял счёт. На 44-й минуте Патрик Шик снова вывел «Байер» вперёд. На 58-й минуте полузащитник гостей Эксекьель Паласиос реализовал пенальти. На 77-й минуте защитник «Байера» Джемери Фримпонг довёл счёт до разгромного, а на 89-й минуте Виктор Бонифац точно побил пенальти, установив окончательный результат на табло.
«Айнтрахт» идёт на 6-м месте (45 очков), «Байер» занимает 1-е место (84 очка). Леверкузенцы ранее уже обеспечили себе чемпионский титул.
Наверное если Байер выставит второй состав...удаляться 3 игрока....пропустят 4 гола до 90-й минуты - то всё равно выиграют !!!!!!...)))
Браво Алонсо !!!!!!!!!
Наверное если Байер выставит второй состав...удаляться 3 игрока....пропустят 4 гола до 90-й минуты - то всё равно выиграют !!!!!!...)))
Браво Алонсо !!!!!!!!!
Заряжаем хату на его победу в ЛЕ!
Заряжаем хату на его победу в ЛЕ!