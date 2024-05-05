ЦСКА – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

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сегодня, 20:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата России ЦСКА – «Рубин», который состоится 6 мая 2024 года

ЦСКА

«Армейцы» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием ЦСКА , чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Рубиновыми». С разницей в пару мячей на выезде «Кони» проиграли «Балтийцам» в рамках матча 26-го тура чемпионата России (1:3).

2 мая со счётом 1:1 вничью сыграли «Армейцы» с «Зенитом» в первом финальном матче Кубка России.

«Рубин»

«Казанцы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находятся на девятом месте. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Рубина» за последнее время. В сухую, забив пару мячей, «Рубиновые» выиграли на выезде у «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ .

29 апреля со счётом 1:1 вничью сыграли «Казанцы» с екатеринбургскими «Шмелями».

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 1.84

– 1.84 Ничья – 3.75

Победит «Рубин» – 4.40

Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 3.10

с форой -1.5 гола – 3.10 Тотал голов больше 2.5 – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Четыре победы одержали «Красно-синие» в десяти крайних матчах

За такой же период «Рубиновые» выиграли в двух встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз