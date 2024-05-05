ЦСКА – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата России ЦСКА – «Рубин», который состоится 6 мая 2024 года
ЦСКА
«Армейцы» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием ЦСКА, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Рубиновыми». С разницей в пару мячей на выезде «Кони» проиграли «Балтийцам» в рамках матча 26-го тура чемпионата России (1:3).
2 мая со счётом 1:1 вничью сыграли «Армейцы» с «Зенитом» в первом финальном матче Кубка России.
«Рубин»
«Казанцы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находятся на девятом месте. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Рубина» за последнее время. В сухую, забив пару мячей, «Рубиновые» выиграли на выезде у «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ.
29 апреля со счётом 1:1 вничью сыграли «Казанцы» с екатеринбургскими «Шмелями».
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 1.84
- Ничья – 3.75
- Победит «Рубин» – 4.40
- Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 3.10
- Тотал голов больше 2.5 – 2.05
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.75
Статистика
- Четыре победы одержали «Красно-синие» в десяти крайних матчах
- За такой же период «Рубиновые» выиграли в двух встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Крайний раз на своём поле «Кони» выиграли у «татар». Предстоящий матч не станет исключением. Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу ЦСКА с коэффициентом 1.84.