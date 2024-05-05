Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

ЦСКА – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

сегодня, 20:23
ЦСКА – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата России ЦСКА – «Рубин», который состоится 6 мая 2024 года

ЦСКА

«Армейцы» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием ЦСКА, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Рубиновыми». С разницей в пару мячей на выезде «Кони» проиграли «Балтийцам» в рамках матча 26-го тура чемпионата России (1:3).

2 мая со счётом 1:1 вничью сыграли «Армейцы» с «Зенитом» в первом финальном матче Кубка России.

«Рубин»

«Казанцы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находятся на девятом месте. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Рубина» за последнее время. В сухую, забив пару мячей, «Рубиновые» выиграли на выезде у «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ.

29 апреля со счётом 1:1 вничью сыграли «Казанцы» с екатеринбургскими «Шмелями».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ЦСКА – 1.84
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Рубин» – 4.40
  • Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 3.10
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.05
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

  • Четыре победы одержали «Красно-синие» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Рубиновые» выиграли в двух встречах
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Крайний раз на своём поле «Кони» выиграли у «татар». Предстоящий матч не станет исключением. Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу ЦСКА с коэффициентом 1.84.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ЦСКА
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 