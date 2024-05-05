«Динамо» в концовке матча вырвало победу у «Сочи»

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вчера, 18:27

«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 53-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 83-й минуте форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа сравнял счёт. На 85-й минуте полузащитник Бителло снова вывел «Динамо» вперёд. На 90-й минуте хавбек «Сочи» Игнасио Сааведра снова сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Муми Нгамалё принёс победу «Динамо».

«Динамо» идёт на 3-м месте (50 очков), «Сочи» занимает 16-е место (20 очков).