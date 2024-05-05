«Динамо» в концовке матча вырвало победу у «Сочи»

«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 53-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 83-й минуте форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа сравнял счёт. На 85-й минуте полузащитник Бителло снова вывел «Динамо» вперёд. На 90-й минуте хавбек «Сочи» Игнасио Сааведра снова сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Муми Нгамалё принёс победу «Динамо».
«Динамо» идёт на 3-м месте (50 очков), «Сочи» занимает 16-е место (20 очков).
Динамовцы вышли с большим желанием и уже за первые 15 мин создали столько моментов, в том числе совершенно убойных, что как минимум открывать счёт были просто обязаны.
Но "не шмогла я", и за такое расточительство частенько следует расплата.
Её, правда, в исполнении Сочи поначалу не последовало, но ближе к середине тайма на стадион обрушился сильный дождь, затем град.
Казалось, сама природа пытается наказать Динамо вместо гостей..
Команда, даже имея сильный игровой перевес, начала нервничать.
Разозлившись на то, что не удалось в одном из эпизодов добить буквально с метра, Бальбуэна вскоре пустился в безосновательные и агрессивные дебаты
с судьёй и сел на горчичник. Капитан, елы-палы..
Да и остальных фатально и раз за разом подводила грубая неточность
в завершении (Карраскаль, Фомин, Битело).
Однако, есть у Динамо игрок, которому в его 21 плевать на нервы.
Шедевральная банка Костика после перерыва это показала.
Хотя, динамовцы всё же дали результативную нервическую слабину.
После гола сели домой сохранять счёт, хотя времени ещё было вагон.
Вот за это расплата и последовала, сочинские вернулись в игру и почти спасли матч..
Лишь оказавшись в роли ротозеев, динамовцы в порыве отчаяния довели-таки это до победы.
Победа хороша, но чёрт побери, это не чемпионская игра- полчаса играть на отбой против аутсайдера.
Динамо жизненно необходимо прибавлять психологически, ментально.
Впереди ещё три тура, РПЛ вышла на финишную прямую, в отсутствие кубковых хлопот чемпионат для Динамо вошёл в щадящий недельный ритм..
Отдыхаем и играем дальше.
А пока- поздравляю сораДников с этой сумасшедшей победой..)
Динамовцы вышли с большим желанием и уже за первые 15 мин создали столько моментов, в том числе совершенно убойных, что как минимум открывать счёт были просто обязаны.
Но "не шмогла я", и за такое расточительство частенько следует расплата.
Её, правда, в исполнении Сочи поначалу не последовало, но ближе к середине тайма на стадион обрушился сильный дождь, затем град.
Казалось, сама природа пытается наказать Динамо вместо гостей..
Команда, даже имея сильный игровой перевес, начала нервничать.
Разозлившись на то, что не удалось в одном из эпизодов добить буквально с метра, Бальбуэна вскоре пустился в безосновательные и агрессивные дебаты
с судьёй и сел на горчичник. Капитан, елы-палы..
Да и остальных фатально и раз за разом подводила грубая неточность
в завершении (Карраскаль, Фомин, Битело).
Однако, есть у Динамо игрок, которому в его 21 плевать на нервы.
Шедевральная банка Костика после перерыва это показала.
Хотя, динамовцы всё же дали результативную нервическую слабину.
После гола сели домой сохранять счёт, хотя времени ещё было вагон.
Вот за это расплата и последовала, сочинские вернулись в игру и почти спасли матч..
Лишь оказавшись в роли ротозеев, динамовцы в порыве отчаяния довели-таки это до победы.
Победа хороша, но чёрт побери, это не чемпионская игра- полчаса играть на отбой против аутсайдера.
Динамо жизненно необходимо прибавлять психологически, ментально.
Впереди ещё три тура, РПЛ вышла на финишную прямую, в отсутствие кубковых хлопот чемпионат для Динамо вошёл в щадящий недельный ритм..
Отдыхаем и играем дальше.
А пока- поздравляю сораДников с этой сумасшедшей победой..)