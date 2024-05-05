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«Динамо» в концовке матча вырвало победу у «Сочи»

вчера, 18:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 53-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 83-й минуте форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа сравнял счёт. На 85-й минуте полузащитник Бителло снова вывел «Динамо» вперёд. На 90-й минуте хавбек «Сочи» Игнасио Сааведра снова сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Муми Нгамалё принёс победу «Динамо».

«Динамо» идёт на 3-м месте (50 очков), «Сочи» занимает 16-е место (20 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:22
но как бились сочинцы !
даже жалко, что вылетают !
112910415
112910415
сегодня в 07:21
поздравления динамовцам !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:45
Было бы прикольно, если чемпионом в этом сезоне станет не "Зенит". Но станет именно он. При всём уважении к "Динамо" я не вижу, за счёт чего команда может усилить игру с одним нападающим Костей Тюкавиным. И сегодня, будь гости поудачливее, москвичи могли не досчитаться одного или трёх очков. Но защита " Сочи" сыграла по - детски, особенно когда команда пропускала последние два мяча.
В "Краснодар" я не верю. Почему ? Не знаю, какое - то предчувствие. Дай бог, чтобы оно не оправдалось.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:51
пару " осечек " фк "ЗЕНИТ" и у фк "ДИНАМО " - есть шанс стать Чемпионом России..
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:27
Да, одно очко для Сочи шансов на спасение не давало и они до конца гнались за тремя. На этом и проиграли из-за недостатка удачи, но в другой турнирной ситуации ничью при счёте 2:2 не упустили бы.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:19
Это был не матч, это просто огонь!!!
Динамиков с тяжелейшей и очень крутой победой!!!
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 20:17
Всех сораДников и сочувствующих с побеДой!
Ух... Ну что тут скажешь?! Вот за такую игру мы и любим футбол, и валидол!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
Не долго музыка Семака ещё играть будет, теперь это уже всем понятно.
Динамики не суперклуб, просто можно быть выше Зенита сегодня и они этим воспользовались.
У них легкий календарь и они фавориты
Ев17
Ев17
вчера в 19:55
Да уж качели... С победой нас !!! Что-то с Лещуком после прошлого Спартака случилось, как-то неуверен стал, Бальбуэна не цемент далеко, Тюкавин - это нечто !!! Чемпионат по игре в поддавки продолжается, ждём подарка от Зенита
zbt4y9gp39h3
zbt4y9gp39h3
вчера в 19:17
Похороны Сочи состоялись.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:01, ред.
Шуму то ...обыграли последнюю команды таблицы...дома....и то через 6 минут после игры...
Ещё же после поражения Краснодара уж все поняли что Динамо на сутки возглавит таблицу....
Прикольно конечно наблюдать тут единение против Зенита....наперегонки поздравляющих друг друга с таким историческим событием...
Как будто это первый раз в сезоне...)))

Сочи молодцы....!!!
Матч не видел....но понятно ...одно очко не спасёт команду от вылета из РПЛ...бились судя по счёту до финального свистка......браво!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:58
Было, но давно. И то если две команды, а если три , то очки между собой
Интерес
Интерес ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:57
«В случае равенства очков у двух или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
по наибольшему числу побед во всех матчах;
по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами».
a-league
a-league ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
А было раньше по кол-ву побед или я совсем "подгоняю" ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:54
Поверьте, я переживал за "Динамо" не меньше вашего, так как в уме держал таблицу (не умножения), а турнирную.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:54
Отстал и сильно
a-league
a-league ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Чо-та я либо отстал, либо раньше было по-другому
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:53
Читай регламент. Личные встречи главнее
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:52
Болеть можно,а вот торжествовать потом-сомнительно.Разве что по поводу ничьей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:51
По личным встречам. Это сейчас главное
Futurista
Futurista ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:51
Сначала личные встречи. Динамо 2 раза обыграло Зенит. Может я и не прав, но это логично)...
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
Нет, Юра, не получил.)
В отличие от некоторых игроков Динамо у меня с нервами всё в порядке..
Но чесслово- душевное спасибо за сочувствие)

Зы.
Правда, мог лишиться некоторых зубов, которыми так заскрежетал после второго гола сочинских, что сам изумился..
Но всё обошлось, зубы на месте..)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:49
Динамиков с Победой !
Классный футбол выдали обе команды .
a-league
a-league ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:49
Ну так у Зенита побед больше
Futurista
Futurista ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:48
Личные встречи...нет?...
баск
баск
вчера в 18:47
А был ли ли в этом сезоне в РПЛ триллер такого накала?..)

Динамовцы вышли с большим желанием и уже за первые 15 мин создали столько моментов, в том числе совершенно убойных, что как минимум открывать счёт были просто обязаны.

Но "не шмогла я", и за такое расточительство частенько следует расплата.
Её, правда, в исполнении Сочи поначалу не последовало, но ближе к середине тайма на стадион обрушился сильный дождь, затем град.
Казалось, сама природа пытается наказать Динамо вместо гостей..

Команда, даже имея сильный игровой перевес, начала нервничать.
Разозлившись на то, что не удалось в одном из эпизодов добить буквально с метра, Бальбуэна вскоре пустился в безосновательные и агрессивные дебаты
с судьёй и сел на горчичник. Капитан, елы-палы..

Да и остальных фатально и раз за разом подводила грубая неточность
в завершении (Карраскаль, Фомин, Битело).
Однако, есть у Динамо игрок, которому в его 21 плевать на нервы.
Шедевральная банка Костика после перерыва это показала.

Хотя, динамовцы всё же дали результативную нервическую слабину.
После гола сели домой сохранять счёт, хотя времени ещё было вагон.
Вот за это расплата и последовала, сочинские вернулись в игру и почти спасли матч..

Лишь оказавшись в роли ротозеев, динамовцы в порыве отчаяния довели-таки это до победы.
Победа хороша, но чёрт побери, это не чемпионская игра- полчаса играть на отбой против аутсайдера.

Динамо жизненно необходимо прибавлять психологически, ментально.
Впереди ещё три тура, РПЛ вышла на финишную прямую, в отсутствие кубковых хлопот чемпионат для Динамо вошёл в щадящий недельный ритм..

Отдыхаем и играем дальше.
А пока- поздравляю сораДников с этой сумасшедшей победой..)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:47
Поздравляю "Динамо" и его болельщиков, мой кумир Сережа Манекен должен годик отдохнуть без золота, а то его требования к себе всё падают и падают, скоро и одеваться модно перестанет и будет в Абибасах выходить, чувствую. И надежды, что дочка за него толковый состав выставит, тоже мало))
a-league
a-league
вчера в 18:43, ред.
У Зенита -15 побед, у Динамо - 14. В каких мечтах оно возглавило ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:40, ред.
"Мой" Баск не получил, случайно, инфаркт ? Надеюсь, что нет, а вот предынфарктное точно было. Американские горки, оказывается, иногда случаются и в России. В данном случае - на стадионе "Динамо".
Что интересно: не выиграло бы "Динамо" - и великолепный гол Тюкавина никто не вспомнил.
KT_S_16
KT_S_16 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 18:40
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