Агапов — лучший игрок ЦСКА в апреле

Защитник Илья Агапов стал лучшим игроком ЦСКА в апреле.
23-летний футболист набрал наибольшее число голосов болельщиков.
Игрок провёл 7 матчей за месяц.
Защитник Илья Агапов стал лучшим игроком ЦСКА в апреле.
23-летний футболист набрал наибольшее число голосов болельщиков.
Игрок провёл 7 матчей за месяц.
Удачи, Армейцам!!!!!!!
✊✊✊✊✊✊✊
Удачи, Армейцам!!!!!!!
✊✊✊✊✊✊✊
Поэтому жду два события :Или уйдут Гинера,или он восстановит свои права.Ибо пора неопределённости бесконечно длится не может.
Поэтому жду два события :Или уйдут Гинера,или он восстановит свои права.Ибо пора неопределённости бесконечно длится не может.
Именно поэтому я спорю с оппонентами,что причиной застоя ЦСКА является проблемы управление на самом высоком уровне иерархии,даже не клуба,а латентных хозяев его.
Именно поэтому я спорю с оппонентами,что причиной застоя ЦСКА является проблемы управление на самом высоком уровне иерархии,даже не клуба,а латентных хозяев его.
Конечно как шутку! Я и вопрос задал, как шутку.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Конечно как шутку! Я и вопрос задал, как шутку.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Виктор, доброе утро! Надеюсь, что ты мой опус понял правильно, как шутку.
Виктор, доброе утро! Надеюсь, что ты мой опус понял правильно, как шутку.