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Агапов — лучший игрок ЦСКА в апреле

сегодня, 00:25

Защитник Илья Агапов стал лучшим игроком ЦСКА в апреле.

23-летний футболист набрал наибольшее число голосов болельщиков.

Игрок провёл 7 матчей за месяц.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 10:01
Готов согласиться! Истинные проблемы армейцев мне неизвестны, но пожелаю ЦСКА- скорейшего Выздоровления!!!!!!! А Федотову- быть гибче!!!

Удачи, Армейцам!!!!!!!
✊✊✊✊✊✊✊
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:55
В данном случае,я не упоминал Федотова,отсылая корень проблем в "высшие сферы".Считал и считаю,что вся уцелевшая команда(включая Гинера) служит прикрытием для более высоких целей,чем просто футбол.А они,в свою очередь,или верно служат новым хозяевам,или выжидают(как хитрый Женька)когда можно будет нанести ответный удар,или скупить остатки с дисконтом.
Поэтому жду два события :Или уйдут Гинера,или он восстановит свои права.Ибо пора неопределённости бесконечно длится не может.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 09:54
А других желающих не было. Сейчас не бедствуют только 3 госклуба и 2 частных. А остальные выживают
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:51, ред.
Я знаю,что "всех продали из-за дефицита финансов".Дык,пришли-то мыслящие финансисты,торговцы мыльными пузырями на биржах!!! Иначе быть не может.Теперь мы "родичи" "букмекеров из НН",с одинаковыми проблемами.
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 09:47
Возможно, это- пожалуй логично. Только не надо во всём винить Федотова. У него конечно есть ошибки, но исключительно по составу. В игре ЦСКА нет распасовщика, поэтому и не хватает мысли в центре поля. Карраскаль, сейчас- ох, как был бы нужен...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 09:46
А бывает так. Чтобы были проблемы с финансами. И при этом все было хорошо?
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:42
Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными...

Именно поэтому я спорю с оппонентами,что причиной застоя ЦСКА является проблемы управление на самом высоком уровне иерархии,даже не клуба,а латентных хозяев его.
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 09:31
Да нет там никакого кризиса. Разбазарили всех лучших, усилили соперников- отсуда и результат.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:26
Привет, Володя!!!
Конечно как шутку! Я и вопрос задал, как шутку.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Интерес
Интерес
сегодня в 09:19
М-да,это ярчайшее свидетельство кризиса федотовского ЦСКА.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:07
Если полузащитник, то вообще супер. Это трудяга универсал.)
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:06
А это смотря какой полузащитник. Если он тяготеет к защите, то это значит, что команда защитного плана. Ну, а если полузащитник атакующий, то, естественно, команда предпочитает больше играть в атаку. Всё просто, Ватсон.
Виктор, доброе утро! Надеюсь, что ты мой опус понял правильно, как шутку.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 08:55
А если полузащитник лучше, тогда как?
lotsman
lotsman
сегодня в 08:21
Когда защитник лучший, значит команда всё время в обороне. А когда нападающие будут лучшими?)
zr4qnjx7urjz
zr4qnjx7urjz
сегодня в 07:12
Совсем не понятно чем он лучший.
cj7e6tpx76wb
cj7e6tpx76wb
сегодня в 06:48
Все играли плохо: так что это лучший из худших.
drug01
drug01
сегодня в 00:29
Илья с каждой игрой растёт. Успе признание заслуженное
Гость
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