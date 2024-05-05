Кудус поставил рекорд по обводкам в нынешнем сезоне

Полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус совершил 14 обводок (из 17 попыток) в матче с «Челси».
Это лучший результат в сезоне 2023/24 среди топ-5 лиг Европы.
Полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус совершил 14 обводок (из 17 попыток) в матче с «Челси».
Это лучший результат в сезоне 2023/24 среди топ-5 лиг Европы.
Вообще, ВХЮ нужно назначить более сильного тренера, и дела у команды должны будут пойти в гору! Клуб каждое трансферное окно ведет себя активно, покупает впооне нормальных игроков, но отдачи на выходе нет....
Если Лутон вылетит из АПЛ, то молотобойцам можно попробовать пригласить на тренерский мостик Роберта Эдвардса. Приятное впечатление оставляет его работа со скромным Лутоном, так что возможно с более крупным и богатым ВХЮ он сможет выдать положительный результат
Вообще, ВХЮ нужно назначить более сильного тренера, и дела у команды должны будут пойти в гору! Клуб каждое трансферное окно ведет себя активно, покупает впооне нормальных игроков, но отдачи на выходе нет....
Если Лутон вылетит из АПЛ, то молотобойцам можно попробовать пригласить на тренерский мостик Роберта Эдвардса. Приятное впечатление оставляет его работа со скромным Лутоном, так что возможно с более крупным и богатым ВХЮ он сможет выдать положительный результат