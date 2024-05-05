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Кудус поставил рекорд по обводкам в нынешнем сезоне

вчера, 23:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус совершил 14 обводок (из 17 попыток) в матче с «Челси».

Это лучший результат в сезоне 2023/24 среди топ-5 лиг Европы.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:40
А что толку....
Вообще, ВХЮ нужно назначить более сильного тренера, и дела у команды должны будут пойти в гору! Клуб каждое трансферное окно ведет себя активно, покупает впооне нормальных игроков, но отдачи на выходе нет....
Если Лутон вылетит из АПЛ, то молотобойцам можно попробовать пригласить на тренерский мостик Роберта Эдвардса. Приятное впечатление оставляет его работа со скромным Лутоном, так что возможно с более крупным и богатым ВХЮ он сможет выдать положительный результат
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:38
что толку от его обводок, если команда 5-0 проиграла?!?
Гость
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