«Локомотив» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

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сегодня, 19:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Локомотив» – «Ростов», который состоится 6 мая 2024 года

«Локомотив»

«Локо» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находится на пятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Железнодорожников», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ростовом». В 21-ом туре Премьер-лиги с разницей в один мяч «Красно-зелёные» на выезде взяли верх над «Пари НН» (3:2).

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Локо» в гостях проиграло «Спартаку».

«Ростов»

Седьмое место занимают «Жёлто-синие» в турнирной таблице Премьер-лиги на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ростова» за последнее время. 29 апреля с разницей в один мяч «Жёлто-синие» взяли верх над «Оренбургом» (2:1).

2 мая с минимальным счётом в полуфинале Кубка России «Путь регионов» «Балтика» выиграла у «Ростова». Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 2.24

Ничья – 3.70

Победит «Ростов» – 3.10

Победит «Локомотив» с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 – 2.02

Статистика

Две победы одержали «Паровозы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Жёлто-синие» выиграли своих оппонентов в трёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.24 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Локомотива». Не без труда, но «Паровозы» возьмут верх над «Жёлто-синими» из Ростова-на-Дону.