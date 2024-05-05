«Локомотив» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Локомотив» – «Ростов», который состоится 6 мая 2024 года
«Локомотив»
«Локо» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находится на пятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Железнодорожников», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ростовом». В 21-ом туре Премьер-лиги с разницей в один мяч «Красно-зелёные» на выезде взяли верх над «Пари НН» (3:2).
На прошлых выходных со счётом 2:3 «Локо» в гостях проиграло «Спартаку».
«Ростов»
Седьмое место занимают «Жёлто-синие» в турнирной таблице Премьер-лиги на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ростова» за последнее время. 29 апреля с разницей в один мяч «Жёлто-синие» взяли верх над «Оренбургом» (2:1).
2 мая с минимальным счётом в полуфинале Кубка России «Путь регионов» «Балтика» выиграла у «Ростова». Котировки БК Pinnacle
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Победит «Локомотив» – 2.24
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Ничья – 3.70
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Победит «Ростов» – 3.10
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Победит «Локомотив» с форой -1.5 гола – 3.80
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Тотал голов больше 2.5 – 1.78
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Тотал голов меньше 2.5 – 2.02
Статистика
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Две победы одержали «Паровозы» в пяти крайних матчах
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За аналогичный период «Жёлто-синие» выиграли своих оппонентов в трёх встречах
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Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.