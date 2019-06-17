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Гильерме признан лучшим вратарем года и получил приз им. Льва Яшина

сегодня, 08:43

Редакция журнала «Огонек» выбрала лучшего вратаря года. Традиционный приз имени Льва Яшина впервые получил голкипер «Локомотива» Гильерме.

В минувшем сезоне страж ворот сборной России провел за «железнодорожников» 42 матча во всех турнирах и пропустил 43 гола. 17 встреч он отстоял «на ноль».

Рекордсменом по победам в опросе журнала остается Игорь Акинфеев, выигравший приз 10 раз: в 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах.

По слухам, Гильерме может перейти в «Спартак».

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   29 / 748
сегодня в 09:41
Нашего Максименко надо как-то отметить и поддержать.
Гол от Рыкова и два последних от Оренбурга...весело.
Есть такой журнал "Попинговый шлёпинг, как средство влияния на детей" ,может их редакция как-то отреагирует?
Аксинья
Аксинья
   21 / 748
сегодня в 09:29
Если бы не пьяная выходка Лунёва то лучшим несомненно был бы он...Вильярреал не даст соврать...
Морозовский
Морозовский
   2 / 748
сегодня в 09:25
Увы, кончились в России вратари.
АС35
АС35
   6 / 748
сегодня в 09:25
Мягко говоря, выбор редакции Огонька вызывает удивление.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   29 / 748
сегодня в 09:12
Странный выбор.
Акинфеев не хуже сезон провёл,а Сафонов вообще лучше.
А Дюпин как старался и тащил банкротов?
"Огонёк" не светит,а подсвечивает.
LOpp
LOpp
   23 / 748
сегодня в 09:11
Рекордсменом по победам в опросе журнала остается Игорь Акинфеев.

Наш пострел везде поспел.
FILL3286
FILL3286
   15 / 748
сегодня в 08:54
Главное игорь43 в ЛЧ 12 лет на ноль отстоял((( Непобедимы рекорд,на века)) )ХАХАХА
FILL3286
FILL3286
   15 / 748
сегодня в 08:53
А дырофееву43 конюшня вручили " ДОМИК" 2019) ХА ХА ХА ХА
А Леневу у бомжей вручили " Циркач" всех времен! ХА ХА ХА ХА
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   24 / 748
сегодня в 08:47
За что, не понятно.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 748
сегодня в 08:45
Акинфеев все равно лучший.
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