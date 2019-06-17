Гильерме признан лучшим вратарем года и получил приз им. Льва Яшина

сегодня, 08:43

Редакция журнала «Огонек» выбрала лучшего вратаря года. Традиционный приз имени Льва Яшина впервые получил голкипер «Локомотива» Гильерме.

В минувшем сезоне страж ворот сборной России провел за «железнодорожников» 42 матча во всех турнирах и пропустил 43 гола. 17 встреч он отстоял «на ноль».

Рекордсменом по победам в опросе журнала остается Игорь Акинфеев, выигравший приз 10 раз: в 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах.

По слухам, Гильерме может перейти в «Спартак».