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Стали известны претенденты на награду Golden Boy

сегодня, 00:46

Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе по итогам минувшего сезона.

В число претендентов на награду попали такие именитые футболисты, как Матийс де Лигт («Аякс»), Винисиус, Андрей Лунин (оба — «Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи («Арсенал»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д), Кай Хавертс («Байер»), Моизе Кин («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») и другие. Всего в списке 100 игроков. 

Напомним, что в 2018 году премию Golden Boy получил защитник «Аякса» Матийс де Лигт.

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Все комментарии
parallels
parallels
   3 / 732
сегодня в 01:42
вот этот неведомый лунин выиграл с хохлами чм-u20
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   128 / 732
сегодня в 01:23
за неимением мбаппе,все одинаково выглядят,в связи с этим предлагается направить приз рональду,ибо португальскому гею сегодня любая подачка в зачёт)
cska plus
cska plus
   12 / 732
сегодня в 01:17
Из этого списка наверное Доннарума.
kotmyshka
kotmyshka
   71 / 732
сегодня в 01:15
Золотой мальчик - двусмысленно звучит по русски...
95-shishani-95
95-shishani-95
   170 / 732
сегодня в 00:52
Санчо или Де Лигт?
cevin cigan
cevin cigan
   94 / 732
сегодня в 00:51
Да на хрен...пару распиареных.....нет однозначного!
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