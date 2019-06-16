Стали известны претенденты на награду Golden Boy

Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе по итогам минувшего сезона.
В число претендентов на награду попали такие именитые футболисты, как Матийс де Лигт («Аякс»), Винисиус, Андрей Лунин (оба — «Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи («Арсенал»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д), Кай Хавертс («Байер»), Моизе Кин («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») и другие. Всего в списке 100 игроков.
Напомним, что в 2018 году премию Golden Boy получил защитник «Аякса» Матийс де Лигт.