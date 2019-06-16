Стали известны претенденты на награду Golden Boy

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Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе по итогам минувшего сезона.

В число претендентов на награду попали такие именитые футболисты, как («Аякс»), Винисиус, (оба — «Реал»), («Манчестер Сити»), («Арсенал»), («Челси»), («Боруссия» Д), («Байер»), («Ювентус»), («Милан») и другие. Всего в списке 100 игроков.

Напомним, что в 2018 году премию Golden Boy получил защитник «Аякса» Матийс де Лигт.