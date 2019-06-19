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Ордец - новый футболист московского «Динамо»

сегодня, 12:21

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что московский клуб подписал защитника донецкого «Шахтера» Ивана Ордеца, как это и ожидалось ранее

Соглашение между сторонами рассчитано на три года.

 

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Все комментарии
makerdream
makerdream
   502 / 711
сегодня в 13:20
пришел пи...ц ой ордец Динамо
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Питер Ман
   514 / 711
сегодня в 13:19
Но есть в этом и плюс, все меньше игроков приличных в чемпионате укроины. Хотелось бы, чтобы он полностью развалился, надо дальше разваливать динамо киев и шахтер особенно
А от чего у тебя такое хотение?
gentlewolf
gentlewolf
   268 / 711
сегодня в 13:13
Рубин по нему плачет)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Питер Ман
   206 / 711
сегодня в 13:12
Опять народные деньги в москве спускают на свидомитов, динамо должен настать ордец
    cska plus
    cska plus
       10 / 711
    сегодня в 13:00
    Хохлов всех хохлов заманивает.
    cska plus
    cska plus
       10 / 711
    сегодня в 12:59
    Фамилия подозрительная.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       14 / 711
    сегодня в 12:57
    Лол, про сборную смешные комментарии, он и за "Шахтер"-то не играл)))
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       117 / 711
    сегодня в 12:54
    щас начнется: Ивана Ордеца не вызвали в сборную.
    Брулин
    Брулин
       25 / 711
    сегодня в 12:47
    За сборную я так понял он уже не сыграет
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       18 / 711
    сегодня в 12:40
    Динамо сильно готовится к сезону.
    Ищет милиция...отбирают лучших.
    Питер Ман
    Питер Ман
       56 / 711
    сегодня в 12:37
    Но есть в этом и плюс, все меньше игроков приличных в чемпионате укроины. Хотелось бы, чтобы он полностью развалился, надо дальше разваливать динамо киев и шахтер особенно
    Питер Ман
    Питер Ман ответил LOpp
       56 / 711
    сегодня в 12:35
    Питер Ман Сегодня 12:24 Опять народные деньги в москве спускают на свидомитов, динамо должен настать ордец ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- а Зенит Ракицкого купил на какие деньги?
    На деньги от продажи Паредеса купили трех отличных игроков, и ещё в плюсе остались. Это же не Педро Роша за 18млн
    Footbolista
    Footbolista ответил Faustello
       6 / 711
    сегодня в 12:33
    Потом Россию обвинят в развале сб. Украины...и новый пакет санкций...
    LOpp
    LOpp ответил Питер Ман
       13 / 711
    сегодня в 12:33
    Опять народные деньги в москве спускают на свидомитов, динамо должен настать ордец
    Питер Ман
    Сегодня 12:24
    Опять народные деньги в москве спускают на свидомитов, динамо должен настать ордец
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    а Зенит Ракицкого купил на какие деньги?
    Питер Ман
    Питер Ман
       56 / 711
    сегодня в 12:32
    Надо ещё Коноплянку в Тарасовку, он там майдан устроит с зулусами и свергнет Федуна
    particular
    particular ответил CSKA2012
       8 / 711
    сегодня в 12:31
    Позитивная тенденция украинцы едут в РПЛ , может между государствами деятелями наступит потепление ?))
    К сожалению, амеры не допустят жары, потепления и понимания...
    А для оголтелых с обеих сторон, подобные переходы дадут повод для злословия и глумления...
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов
    сегодня в 12:29
    Из сборной уже выгнали?
    CSKA2012
    CSKA2012
       130 / 711
    сегодня в 12:26
    Позитивная тенденция украинцы едут в РПЛ , может между государствами деятелями наступит потепление ?))
    Faustello
    Faustello
       9 / 711
    сегодня в 12:25
    Сборная Украины разваливается на глазах, ещё одного выпрут из команды.
    Питер Ман
    Питер Ман
       56 / 711
    сегодня в 12:24
      kotmyshka
      kotmyshka
         73 / 711
      сегодня в 12:24
      Ну, теперь всем будет полный Ордец!
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