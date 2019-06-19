Ордец - новый футболист московского «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что московский клуб подписал защитника донецкого «Шахтера» Ивана Ордеца, как это и ожидалось ранее.
Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
Пресс-служба «Динамо» сообщает, что московский клуб подписал защитника донецкого «Шахтера» Ивана Ордеца, как это и ожидалось ранее.
Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
Ищет милиция...отбирают лучших.
https://www.youtube.com/watch?v=vvorFvRP_Ss
Ищет милиция...отбирают лучших.
Сегодня 12:24
Опять народные деньги в москве спускают на свидомитов, динамо должен настать ордец
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а Зенит Ракицкого купил на какие деньги?
Сегодня 12:24
Опять народные деньги в москве спускают на свидомитов, динамо должен настать ордец
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а Зенит Ракицкого купил на какие деньги?
А для оголтелых с обеих сторон, подобные переходы дадут повод для злословия и глумления...
А для оголтелых с обеих сторон, подобные переходы дадут повод для злословия и глумления...