«Локомотив» заключил пятилетний контракт с бразильским защитником

Защитник «Крузейро» Серкейра Мурило, как и ожидалось, стал игроком «Локомотива». С игроком заключен контракт сроком на пять лет. 22-летний футболист будет выступать под 27-м номером.
По слухам, «железнодорожники» заплатили за бразильца 2,5 млн евро.
⚡️Официально: Серкейра Мурило стал игроком «Локомотива»!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 18 июня 2019 г.
Бразильский защитник будет выступать под 27-м номером. Соглашение рассчитано на пять лет.
Первые слова бразильца после подписания соглашения 👇https://t.co/zTkC2HDz4Y pic.twitter.com/qXuwrQcNtK
Защитник
Родился 27 марта 1997 года
Мурило родился в городе Сан-Гонсало дос Кампос, штат Баия. В Академию «Крузейро» попал в 13 лет, а уже в 2017 году дебютировал за первую команду. В 2017 и 2018 году становился обладателем Кубка Бразилии, а в 2018 и 2019 – чемпионом штата. Несколько дней назад во Франции Мурило в составе олимпийской сборной Бразилии выиграл престижный турнир – бразильцы обыграли сборные Гватемалы (4:0), Франции (4:0), Катара (5:0), Ирландии (2:0) и Японии (1:1, 5:4 – пен.).
Защитник
Родился 27 марта 1997 года
Мурило родился в городе Сан-Гонсало дос Кампос, штат Баия. В Академию «Крузейро» попал в 13 лет, а уже в 2017 году дебютировал за первую команду. В 2017 и 2018 году становился обладателем Кубка Бразилии, а в 2018 и 2019 – чемпионом штата. Несколько дней назад во Франции Мурило в составе олимпийской сборной Бразилии выиграл престижный турнир – бразильцы обыграли сборные Гватемалы (4:0), Франции (4:0), Катара (5:0), Ирландии (2:0) и Японии (1:1, 5:4 – пен.).