«Локомотив» заключил пятилетний контракт с бразильским защитником

сегодня, 16:10

Защитник «Крузейро» , как и ожидалось, стал игроком «Локомотива». С игроком заключен контракт сроком на пять лет. 22-летний футболист будет выступать под 27-м номером.

По слухам, «железнодорожники» заплатили за бразильца 2,5 млн евро.