ГлавнаяНовости

«Локомотив» заключил пятилетний контракт с бразильским защитником

сегодня, 16:10

Защитник «Крузейро» Серкейра Мурило, как и ожидалось, стал игроком «Локомотива». С игроком заключен контракт сроком на пять лет. 22-летний футболист будет выступать под 27-м номером.

По слухам, «железнодорожники» заплатили за бразильца 2,5 млн евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноБелов перешел из «Анжи» в «Пюник»
Вчера, 17:12 Комментарии3
ОфициальноЛуценко перешел в «Арсенал»
16 июня Комментарии20
Официально«Томь» подписала двух новичков
16 июня ФотоКомментарии2
Официально«Рубин» подписал украинского полузащитника Данченко
15 июня ФотоКомментарии13
Стать жемчужиной футбола. «Динамо» куёт новую команду
15 июняАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии20
Президент «Авангарда» сообщил о подписании Касаева
15 июня Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   54 / 721
сегодня в 17:26
ура !
Питер Ман
Питер Ман
   70 / 721
сегодня в 17:26
Это разве не к пупсикам, точно в локомотив? А то выглядит, как истинный спартач
Санчо Панса
Санчо Панса
   96 / 721
сегодня в 17:06
Надеюсь, что Локо подписал не кота в мешке! Посмотрим на него в деле и на поле уже в следующем месяце)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   81 / 721
сегодня в 17:04
Добро пожаловать в наш чемп и радовать своей игрой.
Морозовский
Морозовский
   2 / 721
сегодня в 17:00
За баблом припёрся.
Байкал-38
Байкал-38
   29 / 721
сегодня в 16:46
Серкейра Мурило
Защитник
Родился 27 марта 1997 года

Мурило родился в городе Сан-Гонсало дос Кампос, штат Баия. В Академию «Крузейро» попал в 13 лет, а уже в 2017 году дебютировал за первую команду. В 2017 и 2018 году становился обладателем Кубка Бразилии, а в 2018 и 2019 – чемпионом штата. Несколько дней назад во Франции Мурило в составе олимпийской сборной Бразилии выиграл престижный турнир – бразильцы обыграли сборные Гватемалы (4:0), Франции (4:0), Катара (5:0), Ирландии (2:0) и Японии (1:1, 5:4 – пен.).
Байкал-38
Байкал-38 ответил FILL3286
   29 / 721
сегодня в 16:44
Очередной шлак,но по лучше чем бомжи у оренбурга взяли
Ты со шлакоПедрами не путай.
Absinthe5
Absinthe5 ответил Сергеевич вернулся1
   43 / 721
сегодня в 16:39
Палыч его будет называть кратко- Мурло, чтобы не забыть).
А если будет играть плохо, вместо "р" - "д"
cska plus
cska plus
   9 / 721
сегодня в 16:36
Палыч работает, молодец!
la_masia
la_masia
   94 / 721
сегодня в 16:35
Скоро Мурило станет Российским защитником
Паровозов
Паровозов
   479 / 721
сегодня в 16:34
Давненько у нас не было бразильских защитников.
ДСА
ДСА
   116 / 721
сегодня в 16:33
Теперь спокойно можно перепродавать.
Брулин
Брулин
   32 / 721
сегодня в 16:29
Педро Роша все уши прожжужал Мурило про чудную Москву:)
drug01
drug01
   90 / 721
сегодня в 16:26
Сёмин молодец!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Absinthe5
   48 / 721
сегодня в 16:25
Палыч его будет называть кратко- Мурло, чтобы не забыть).
Zenit_84
Zenit_84
   86 / 721
сегодня в 16:21
27-м номером до 27 лет будет выступать
Absinthe5
Absinthe5
   43 / 721
сегодня в 16:18
Не Мурило, а Мурильо. Фамилию Палыч диктовал?
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 721
сегодня в 16:18
видно что паренек не играть приехал
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   48 / 721
сегодня в 16:13
Мурло какой- то. Это интересно!).
FILL3286
FILL3286
   6 / 721
сегодня в 16:12
Очередной шлак,но по лучше чем бомжи у оренбурга взяли
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100