Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Тонни Вильена перешел в «Краснодар». По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка 9 млн евро.
С 24-летним игроком заключен долгосрочный контракт.
Вильена является воспитанником «Фейеноорда». Всего он провел за клуб 258 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 29 результативных передач. Также в его активе 15 поединков в составе сборной Нидерландов.
Без шума и пыли, ставят перед фактом и все. И игрока можно вливать в состав. Спартак же всех раздал, а теперь пойдут слухи, кого они хотят взять и кто конкурент.
Частник частнику рознь...
Без шума и пыли, ставят перед фактом и все. И игрока можно вливать в состав. Спартак же всех раздал, а теперь пойдут слухи, кого они хотят взять и кто конкурент.
Частник частнику рознь...
В благодатной почве клуба дозреет и нарастит статистику..:))
В благодатной почве клуба дозреет и нарастит статистику..:))
В любом случае, удачи в стане быков!)
В любом случае, удачи в стане быков!)
Добро пожаловать в команду!!!
Всех Быков с хорошим трансфером!!!
Добро пожаловать в команду!!!
Всех Быков с хорошим трансфером!!!