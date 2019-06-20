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Вильена перешел в «Краснодар»

сегодня, 18:42

Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Тонни Вильена перешел в «Краснодар». По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка 9 млн евро.

С 24-летним игроком заключен долгосрочный контракт. 

Вильена является воспитанником «Фейеноорда». Всего он провел за клуб 258 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 29 результативных передач. Также в его активе 15 поединков в составе сборной Нидерландов.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   79 / 707
сегодня в 19:37
Успехов ему на наших полянах. Хорошее приобретение. Круто.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   238 / 707
сегодня в 19:35
Хороший футболист)
BDA8181
BDA8181
   560 / 707
сегодня в 19:25
Быстро они оброботали его )) не давно ток писали что тяжело им будет его подписать. Красавцы. Быки как и ЦСКА лучшие на данный момент на трансферах работают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 707
сегодня в 19:18
Вот нравятся мне действия быков.
Без шума и пыли, ставят перед фактом и все. И игрока можно вливать в состав. Спартак же всех раздал, а теперь пойдут слухи, кого они хотят взять и кто конкурент.
Частник частнику рознь...
Брулин
Брулин
   32 / 707
сегодня в 19:16
Да как они это делают?! Поздравляю с таким крутым менеджментом!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 707
сегодня в 19:08
Опытный игрунок. Гыгыгы
Kresi frok
Kresi frok ответил ПерекатиПоле
   174 / 707
сегодня в 19:07
    particular
    particular
       8 / 707
    сегодня в 19:07
    Хороший спелый фрукт!!..:))
    В благодатной почве клуба дозреет и нарастит статистику..:))
    shlomo
    shlomo
       106 / 707
    сегодня в 19:07
    Посмотрим кто такой....удачи.
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       389 / 707
    сегодня в 19:06
    Не было бы счастья, да несчастье помогло... Травмы Классона и Газинского...
    В любом случае, удачи в стане быков!)
    Kresi frok
    Kresi frok ответил ПерекатиПоле
       174 / 707
    сегодня в 19:06
    Ты думаешь покупка второсортных оргинтинцыв породэсэв за 40 мультов это разумно?
    Sergey Z
    Sergey Z
       184 / 707
    сегодня в 19:06
    ???
    Faustello
    Faustello ответил Left Boy
       6 / 707
    сегодня в 19:04
    ахаха, ору со СМИ. позавчера - ведут переговоры, вчера - переговоры провалились, сегодня - перешел
    Там сложности были, была достигнута договоренность с спортивным директором фей и с самим игроком, были оговорены суммы. Но как всегда обстоятельства - их спорт директор резко ушёл в другой клуб, а местные решили подзаработать и начали нас прогибать под 12-14 лямов, но в итоге только до 9 сумели поднять, там контракт остался на год + отступные вроде не большие были
    Faustello
    Faustello ответил ПерекатиПоле
       6 / 707
    сегодня в 19:01
    У нас всё чётко. Целая южноамериканская страна взращивает таланты.
    могёте себе позволить не париться, по мелкому не работаете )) у кого то академии, а вы страну на вырост купили ))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Faustello
       17 / 707
    сегодня в 18:58
    У нас всё чётко. Целая южноамериканская страна взращивает таланты.
    Faustello
    Faustello ответил ПерекатиПоле
       6 / 707
    сегодня в 18:57
    А вот и первые звёздные воспитанники академии Краснодара!
    Кто бы говорил )))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       17 / 707
    сегодня в 18:57
    А вот и первые звёздные воспитанники академии Краснодара!
    Left Boy
    Left Boy
       82 / 707
    сегодня в 18:56
    ахаха, ору со СМИ. позавчера - ведут переговоры, вчера - переговоры провалились, сегодня - перешел
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       51 / 707
    сегодня в 18:53
    Надеюсь ,хорошее приобретение !
    kotmyshka
    kotmyshka
       75 / 707
    сегодня в 18:53
    удачи
    Faustello
    Faustello
       6 / 707
    сегодня в 18:44
    Надеюсь будет ожонь!!!
    Добро пожаловать в команду!!!
    Всех Быков с хорошим трансфером!!!
    ДОБРЫЙ ЖУК
    ДОБРЫЙ ЖУК
       458 / 707
    сегодня в 18:43
    Топчик!
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