Вильена перешел в «Краснодар»

сегодня, 18:42

Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов перешел в «Краснодар». По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка 9 млн евро.

С 24-летним игроком заключен долгосрочный контракт.

Вильена является воспитанником «Фейеноорда». Всего он провел за клуб 258 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 29 результативных передач. Также в его активе 15 поединков в составе сборной Нидерландов.