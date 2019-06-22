«Динамо» продлило контракт с защитником юношеской сборной России

Защитник молодежного состава «Динамо» продлил контракт с клубом. Об этом сообщил отец футболиста Игорь Владимиров.

Это действительно так. Перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Словению Дима подписал новое соглашение с «Динамо» сроком на два года. У него были еще два конкретных предложения, но, все взвесив, мы приняли решение остаться в хорошо знакомой ему системе «Динамо», где он занимается с 2012 года. Будет продолжать доказывать, что достоин носить футболку такого большого клуба.