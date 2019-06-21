ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым

ЦСКА объявил о продлении контракта с 29-летним полузащитником Аланом Дзагоевым. Соглашение рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне футболист провел лишь 11 матчей в связи с очередной травмой. Ранее Дзагоев признался, что в предыдущей кампании провел только две игры без болевых ощущений.
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