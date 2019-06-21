ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым

сегодня, 21:07

ЦСКА объявил о продлении контракта с 29-летним полузащитником . Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне футболист провел лишь 11 матчей в связи с очередной травмой. Ранее Дзагоев признался, что в предыдущей кампании провел только две игры без болевых ощущений.