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ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым

сегодня, 21:07

ЦСКА объявил о продлении контракта с 29-летним полузащитником Аланом Дзагоевым. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне футболист провел лишь 11 матчей в связи с очередной травмой. Ранее Дзагоев признался, что в предыдущей кампании провел только две игры без болевых ощущений.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   8 / 702
сегодня в 21:28
Леонорыч из своего кармана будет содержать Дзагоева еще два года ПРОСТО ТАК. Это решение и деньги Гинера - обсуждать тут нечего.Хотя, респект Леонорычу.
cska plus
cska plus
   6 / 702
сегодня в 21:27
Рад за Алана!
mtv191991
mtv191991
сегодня в 21:23
Нафига он нужен. Его пик был лет 10 назад. Вечно молодое подаюющее надежды дарование
Питер Ман
Питер Ман
   41 / 702
сегодня в 21:17
Жаль, Дзагоев футболист с менталитетом пупсика - ссоры с женой, неуважение к соперникам, травмы. Он как-то случайно видимо оказался у друзей наших, думаю, поедет рано или поздно в ростов доигрывать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 702
сегодня в 21:16
гинер предупредил - больничные не оплачиваются, зряплата сто тыщ в месяц.
Возможно, что и в рублях...
particular
particular
   7 / 702
сегодня в 21:15
Для публики это, как бальзам на душу...
А в спортивном отношении - решение спорное, обнадёживающее, но не рациональное...
Gallardo27
Gallardo27
сегодня в 21:13
Ну по совокупности заслужил
Don trambon
Don trambon
   114 / 702
сегодня в 21:11
Спасибо мне что сообщил. Ещё 2 года тихой и сытой жизни на койке.
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