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Иванович: «„Барселона“? Мне 35 лет, это несерьезно»

сегодня, 16:15

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал слухи о возможном переходе в «Барселону»

Я думаю, что у «Барселоны» в тот момент просто сложилась такая ситуация, что им потребовался центральный защитник. Они сами начали эту тему. А для меня в моем возрасте самое важное — быть готовым к каждому матчу. Остальное я никогда не буду комментировать. Ни слухи, ни что-то подобное. Мне 35 лет, так что забивать себе голову такими вещами было бы просто несерьезно. Самый важный отрезок карьеры я провел в «Челси», и выйти обратно на такой же уровень уже невозможно. Но на самом деле, повторюсь, я не люблю обсуждать все это. Поэтому могу сказать, что я доволен и счастлив в «Зените» и в новом сезоне буду отдавать за команду всего себя.

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Все комментарии
Akvarel
Akvarel
   79 / 675
сегодня в 17:17
Удачи Ивановичу и Зениту!
ДАША Д
ДАША Д
   182 / 675
сегодня в 17:01
Адекватно оценивает свой уровень.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 675
сегодня в 16:38
Про этот бред с Барселоной уже посмеялись пару месяцев назад. Дядька Иванович ещё один титул возьмёт с Зенитом, а то и два. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   4 / 675
сегодня в 16:27
Честно, уважительно и по мужски.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Шуnя771
   68 / 675
сегодня в 16:27
Дарова Влад!
Олег,приветствую)Радиационный фон в норме,тело требует на пляжик,на полчасика)
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 675
сегодня в 16:23
Боец.
Шуnя771
Шуnя771 ответил вoлгoдoн
   51 / 675
сегодня в 16:23
акулич заголовок подбирал)
Дарова Влад!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   68 / 675
сегодня в 16:22
акулич заголовок подбирал)
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