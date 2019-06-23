Иванович: «„Барселона“? Мне 35 лет, это несерьезно»

Защитник «Зенита» прокомментировал слухи о возможном переходе в «Барселону».

Я думаю, что у «Барселоны» в тот момент просто сложилась такая ситуация, что им потребовался центральный защитник. Они сами начали эту тему. А для меня в моем возрасте самое важное — быть готовым к каждому матчу. Остальное я никогда не буду комментировать. Ни слухи, ни что-то подобное. Мне 35 лет, так что забивать себе голову такими вещами было бы просто несерьезно. Самый важный отрезок карьеры я провел в «Челси», и выйти обратно на такой же уровень уже невозможно. Но на самом деле, повторюсь, я не люблю обсуждать все это. Поэтому могу сказать, что я доволен и счастлив в «Зените» и в новом сезоне буду отдавать за команду всего себя.